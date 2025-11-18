Reorganización de la Administración
El Govern crea una subdirección de colaboración público-privada en la Conselleria de Economía
Agencias
El Govern ha aprobado el decreto de reestructuración de la Conselleria de Economía y Finanzas de la Generalitat para adaptar el departamento a sus competencias y compilar en un único texto la legislación vigente, creando además una nueva subdirección de colaboración público-privada. Así, la nueva Subdirección General de Apoyo y Gestión de Colaboración Público-privada, que se adscribirá a la Dirección General de Contratación Pública y que dará apoyo jurídico y asesoramiento económico y operativo a los órganos adjudicadores a la hora de impulsar proyectos conjuntos con el sector privado, informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.
También se crea la Subdirección General Técnica, adscrita a la Dirección General de Patrimonio y que deberá facilitar la tramitación de algunos proyectos urbanísticos "más importantes" que está previsto impulsar durante la legislatura. Por otro lado, se ponen en marca las nuevas áreas de Asesoramiento en Materia de Ayudas y Fondos Europeos y de Mercado de Valores, Proyectos Sectoriales y Educación Financiera, y se crea la Subdirección General de Análisis y Seguimiento de la Financiación Europea. Además, se han incluido medidas de organización interna para fortalecer la estructura y mejorar la eficiencia en la gestión de recursos humanos y el actual servicio de Recursos Humanos se desdobla en la Subdirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales y el Servicio de Planificación, Provisión y Selección de personal.
- El delito oculto que puede inhabilitar al fiscal general si no hay prueba para condenarle por filtrar datos de González Amador
- La asociación catalana del terrorismo pide al TJUE que se dirija a la Audiencia Nacional antes de pronunciarse sobre la amnistía de los CDR
- El Gobierno recibe más de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad por la 'ley de nietos
- Por qué encarcelar a Cerdán para que no destruya pruebas y dar libertad a Acciona para que lo pueda hacer
- El empresariado catalán toma distancia de Junts tras la ruptura con el PSOE, pero la minimiza: 'Es pura gesticulación
- Los forenses que examinaron a Jordi Pujol concluyen que 'no está en condiciones' de ser juzgado
- No, con Franco no se vivía mejor
- El empresario que colaboró con 'la fontanera del PSOE': 'García Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo