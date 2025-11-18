Francisco Franco: los últimos días antes de su muerte el 20-N, en directo

Francisco Franco murió en la cama. En una cama del hospital de La Paz sin haber rendido cuentas por 36 años de dictadura, más tres de guerra civil. Pero muchos vieron una suerte de justicia divina en los 36 días de cruel agonía que precedieron al óbito. Su última foto, intubado hasta el tuétano, fue el colofón de las cinco semanas de truculentos episodios, incluyeron dos infartos, hemorragias masivas y tres operaciones a vida o muerte, algunas en condiciones sórdidas, con los que se trató de alargar artificialmente la vida del hombre que más poder ha detentado en la historia de España.

EL PERIÓDICO reconstruye la cronología de aquellos 36 días de agonía del otoño de 1975 a partir de libros, investigaciones y testimonios que historiadores y periodistas han publicado durante este primer medio siglo de democracia.

Franco supera también la segunda operación Termina la operación. A Franco se le han extirpado tres cuartas partes del estómago, donde se le han encontrado 11 úlceras sangrantes. Sobrevive de nuevo

Franco, operado por segunda vez en 24 horas Franco llega al hospital de La Paz y es ingresado directamente en el quirófano para una operación de urgencia.

Franco, trasladado a La Paz tras otra hemorragia Una nueva hemorragia digestiva obliga a operar a Franco por segunda vez. Ante las sórdidas condiciones en las que se produjo la primera intervención, los médicos deciden ingresar al dictador en el hospital de La Paz.

Franco sobrevive a la operación La dramática operación termina después de dos horas y 20 minutos. De momento, Franco ha salvado la vida, para sorpresa de todos los médicos. Su estado es gravísimo, pero sigue vivo. Su recuperación es tan evidente y tan rápida que de la mesa de operaciones se le devuelve a su habitación de El Pardo. La agonía se prolonga.

Recta final de la operación El cirujano Hidalgo Huerta logra suturar las múltiples úlceras sangrantes que descubre en el estómago de Franco.

Vuelve la luz al botiquín y se reanuda la operación El electricista logra reparar la avería y la luz vuelve a la enfermería. Se reanuda la operación. Uno de los médicos tiene que sostener una lámpara que no deja de dar chispazos por la humedad del suelo.

El electricista de El Pardo acude al palacio El entorno de Franco moviliza al electricista del pueblo de El Pardo para tratar de devolver la luz al improvisado quirófano y se da la orden de que todo el regimiento permanezca a oscuras para que toda la potencia eléctrica disponible esté al servicio de la enfermería.

Apagón en la sala de operaciones En plena operación y con la tripa de Franco abierta, los plomos del improvisado quirófano se funden y la sala se queda a oscuras.

La operación se relata en directo a través de un 'walkie-talkie' En el bar de oficiales de El Pardo, el presidente de las Cortes, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, y cuatro ministros atienden en un escrupuloso silencio el relato en directo de la intervención quirúrgica. El comandante Manuel Llaneras está detallando pormenorizadamente la operación a través de un 'walkie-talkie' desde la sala contigua al botiquín donde Franco está siendo operado a vida o muerte.