Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso Mascarillas

Feijóo rechaza valorar la detención del presidente de la Diputación de Almería hasta tener “la información adecuada”

Feijóo en imagen archivo

Feijóo en imagen archivo

Servimedia

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, rechazó este martes valorar la detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, hasta tener “la información adecuada” para “responder” a las preguntas que se puedan suscitar.

En estos términos se expresó a su salida de la cuarta edición del Foro Metafuturo, donde le sorprendió la noticia mientras hablaba de vivienda y la protección del menor en el entorno digital.

Esta mañana, agentes de la Unidad Central (UCO) de la Guardia Civildetuvieron a Javier Aureliano García y al vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, y al alcalde de la localidad de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos, pertenecientes al PP. Se les investiga por el cobro de comisiones en contratos de material sanitario de la Diputación almeriense durante la pandemia del coronavirus.

Tal y como confirmaron a Servimedia fuentes del operativo, las detenciones se llevaron a cabo bajo la supervisión del Juzgado de Investigación número 1 de Almería por presuntos contratos irregulares. Las mismas fuentes confirmaron que se trata de una investigación "independiente" y paralela al 'caso Koldo'. Está previsto que a lo largo de la mañana se lleven a cabo una serie de registros relacionados con los arrestos.

Noticias relacionadas y más

Cuando tengamos la información adecuada le podemos responder”, zanjó Feijóo en hasta tres ocasiones ante la prensa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El delito oculto que puede inhabilitar al fiscal general si no hay prueba para condenarle por filtrar datos de González Amador
  2. Por qué encarcelar a Cerdán para que no destruya pruebas y dar libertad a Acciona para que lo pueda hacer
  3. El empresariado catalán toma distancia de Junts tras la ruptura con el PSOE, pero la minimiza: 'Es pura gesticulación
  4. Los forenses que examinaron a Jordi Pujol concluyen que 'no está en condiciones' de ser juzgado
  5. No, con Franco no se vivía mejor
  6. El empresario que colaboró con 'la fontanera del PSOE': 'García Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo
  7. La asociación catalana del terrorismo pide al TJUE que se dirija a la Audiencia Nacional antes de pronunciarse sobre la amnistía de los CDR
  8. Jordi Pujol, ingresado con neumonía pocos días antes del juicio que se ha de celebrar contra él y sus hijos

Illa entrega hoy el XX Premio Blanquerna al poeta Luis García Montero en un acto en Madrid

Illa entrega hoy el XX Premio Blanquerna al poeta Luis García Montero en un acto en Madrid

El Gobierno recibe más de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad por la 'ley de nietos'

El Gobierno recibe más de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad por la 'ley de nietos'

Mazón dimitirá también como presidente del PPCV

Mazón dimitirá también como presidente del PPCV

Feijóo confirma que Mazón dejará también la presidencia del PP valenciano

Feijóo confirma que Mazón dejará también la presidencia del PP valenciano

Montero se sacude la etiqueta del "agravio" y promete una financiación en la que "ninguna comunidad saldrá perjudicada"

Montero se sacude la etiqueta del "agravio" y promete una financiación en la que "ninguna comunidad saldrá perjudicada"

El presidente de los obispos clama contra los “sesgos ideológicos” de la Ley de Memoria Democrática

El presidente de los obispos clama contra los “sesgos ideológicos” de la Ley de Memoria Democrática

Detenido el presidente de la diputación de Almería por el caso mascarillas

Detenido el presidente de la diputación de Almería por el caso mascarillas

La paridad se impone por primera vez en la dirección de los partidos en el Parlament tras el ascenso de Mònica Sales

La paridad se impone por primera vez en la dirección de los partidos en el Parlament tras el ascenso de Mònica Sales