Negociaciones con el Gobierno y ERC
Catalunya podría recibir hasta 5.000 millones más con el nuevo modelo de financiación
Romero asegura que el nuevo modelo de financiación cumple lo pactado con ERC y reconocerá "la singularidad de Catalunya"
Albiach: "El nuevo modelo de financiación debe tener un suelo fiscal para evitar el 'dumping' entre comunidades"
Un día después del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reunió al Gobierno con las comunidades autónomas, la consellera de Economia, Alícia Romero, ha puesto cifras sobre lo que Catalunya podría recibir con un nuevo modelo de financiación.
Pendiente aún de los detalles de la reforma, ya que Hacienda solo abrió el debate sin plantear una propuesta cerrada, Romero ha calculado que la Generalitat podría recibir entre 3.800 y 5.000 millones de euros más, si el nuevo modelo acaba aportando una cantidad global de entre 17.000 y 20.000 millones, como apuntan algunos economistas. También se ha mostrado convencida de que el plan del Gobierno incluirá los principios de ordinalidad y suficiencia financiera.
En una entrevista en 3Cat, ha añadido que si el nuevo modelo mejora la cifra global de financiación para todas las autonomías en entre 17.000 y 18.000 millones de euros desde el Govern estarían "satisfechos". "Sería una buena cifra", ha indicado.
Por otro lado, y en respuesta a la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que planteó en una entrevista a EL PERIÓDICO que se fijara un suelo fiscal en la reforma del sistema de financiación para evitar el 'dumping' entre autonomías, se ha mostrado partidaria de marcar un límite a la bajada de impuestos por parte de las comunidades que evite esta "competencia desleal" y que incluya "penalizaciones".
En cuanto al calendario, también ha exhibido su convencimiento de que el Gobierno cumplirá con el calendario avanzado para presentar y poner en marcha el nuevo modelo de financiación pese al nuevo contexto electoral que se abre en España, con comicios en los próximos meses en autonomías como Extremadura y Andalucía.
