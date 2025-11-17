Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mañana

Zelenski se reunirá con el Rey y con Sánchez en su tercera visita a España

Archivo - Pedro Sánchez recibe a Volodimir Zelenski en el Palacio de la Moncloa durante la primera visita a España del presidente ucraniano en 2024

Archivo - Pedro Sánchez recibe a Volodimir Zelenski en el Palacio de la Moncloa durante la primera visita a España del presidente ucraniano en 2024 / Europa Press/Contacto/Guillermo Gutierrez Carrasca

May Mariño

May Mariño

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realizará su tercera visita a España este martes 18 de noviembre. Este encuentro en Madrid será una ocasión para reafirmar el compromiso de España con Ucrania en todos los ámbitos, según destacan desde La Moncloa.

En primer término, el rey Felipe VI mantendrá un encuentro con el presidente Zelenski, en el Palacio de la Zarzuela a las 13.30 horas, al que seguirá un almuerzo.

Después, en el marco del refuerzo político de la relación bilateral, Zelenski será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, a las 17:00 horas para abordar cuestiones de interés común. Tras la reunión, ambos líderes realizarán una comparecencia ante los medios de comunicación.

Noticia en ampliación

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El delito oculto que puede inhabilitar al fiscal general si no hay prueba para condenarle por filtrar datos de González Amador
  2. Por qué encarcelar a Cerdán para que no destruya pruebas y dar libertad a Acciona para que lo pueda hacer
  3. No, con Franco no se vivía mejor
  4. El empresario que colaboró con 'la fontanera del PSOE': 'García Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo
  5. Jordi Pujol, ingresado con neumonía pocos días antes del juicio que se ha de celebrar contra él y sus hijos
  6. ¿Puede el ingreso de Jordi Pujol afectar a la fecha del juicio en la Audiencia Nacional?
  7. El juez procesa a Errejón por agresión sexual por el testimonio 'coherente en lo esencial' de Mouliá
  8. Campo de concentración de Albatera: las excavaciones sacan a la luz el horror que el franquismo se empeñó en ocultar

Illa reclama al PP "serenidad y rigor" para debatir el nuevo modelo de financiación

Illa reclama al PP "serenidad y rigor" para debatir el nuevo modelo de financiación

DIRECTO | Belarra: "Hay que ser mala persona para ir a un funeral cuando las víctimas le piden que no vaya"

DIRECTO | Belarra: "Hay que ser mala persona para ir a un funeral cuando las víctimas le piden que no vaya"

Directo | Mazón se defiende e insiste en las acusaciones a Aemet y a la CHJ por "falta de información" sobre el Poyo

Directo | Mazón se defiende e insiste en las acusaciones a Aemet y a la CHJ por "falta de información" sobre el Poyo

Junqueras sugiere que Aliança Catalana es un "invento" de los servicios secretos y jueces españoles

Junqueras sugiere que Aliança Catalana es un "invento" de los servicios secretos y jueces españoles

Junqueras insinua que Aliança Catalana es un "invento contra Catalunya" de los servicios secretos y los jueces españoles

El PP catalán ve la ordinalidad como una condición "deseable" del nuevo sistema de financiación

El PP catalán ve la ordinalidad como una condición "deseable" del nuevo sistema de financiación

DIRECTO | Mazón declara en la comisión de investigación sobre la Dana en el Congreso

DIRECTO | Mazón declara en la comisión de investigación sobre la Dana en el Congreso

En directo | El Gobierno afronta un CPFF de trámite para encarrilar los Presupuestos

En directo | El Gobierno afronta un CPFF de trámite para encarrilar los Presupuestos