Vídeo | Así ha sido el discurso de Mazón en el Congreso: "Nadie sabía que la gente se estaba ahogando"

El presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha defendido este lunes en el Congreso su actuación en la tarde de la dana al afirmar que la falta de información fue la causante de la muerte de 229 personas y subrayar que nada habría cambiado de haber ido antes al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

En una comparecencia de más de tres horas, no ha aclarado sus 37 minutos de desconexión, sin llamadas ni paradero conocido, entre 18.57 horas y las 19.34 horas. Eso sí, el todavía jefe del Consell ha ofrecido algunas novedades, como que tuvo noticia de que se iba a enviar el Es Alert a las 19.43 horas de boca de Salomé Pradas; cuando supo que el metro se estaba inundando, que salió sin escoltas del Ventorro junto a Maribel Vilaplana, que no entró al aparcamiento con Vilaplana, o que no tuvo mensajes de whatsapp de la exconsellera durante la comida.

"No sabíamos que había inundaciones"

El 'president' en funciones, ha vuelto a incidir en las "previsiones de Aemet" y en que la tormenta se iba a las 18 horas. "En ese momento sabíamos que había inundaciones en Utiel, que fue el único motivo por el que se convocó el Cecopi, no hubo ninguna información sobre el barranco del Poyo", ha señalado el dirigente del PPCV que pese a indicar que en el Mediterráneo son habituales las gotas frías, ha explicado que fue la primera vez que su Consell declaró el nivel 2 de emergencia.

Carlos Mazón ha alegado que el día de la dana hubo una "sobreinformación" y que estuvo pendiente de la información oficial que le llegaba. Así, ha dicho que al CECOPI no llegó información sobre el barranco del Poyo. "No es el presidente de una comunidad el que tiene que dar órdenes, no está planteado así en el plan de emergencias, pero además sería una temeridad", ha insistido antes de poner en valor que ha asumido sus responsabilidad al dimiti: "Más responsabilidad política no se cuál puede haber".

"Falta de información"

"Ojalá hubiéramos conocido la gravedad de lo que estaba ocurriendo, ojalá hubiéramos tenido la información", ha dicho Carlos Mazón a las preguntas de la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, que le ha cuestionado sobre por qué "no reaccionó" cuando los teléfonos de todo el mundo "echaban humo". "¿No le dio que pensar?", le ha recalcado la diputada.

"No fue un problema de falta de decisiones, sino de falta de información", ha recalcado Mazón ante la comisión de investigación de la dana del 29 de octubre de 2024 en el Congreso, en la que los grupos de la izquierda le han señalado como el culpable de las muertes, mientras que PP y Vox se han centrado en poner de relieve la inacción del Gobierno central.

Mazón ha comparecido una semana después de hacer lo propio en Les Corts Valencianes, donde la oposición le reprochó que no contestase a sus preguntas. En sus respuestas, el dirigente del PP valenciano ha asegurado que ha asumido la "máxima responsabilidad política posible" con su dimisión y que ha reflexionado mucho, "con desvelos incluidos" sobre qué se podía haber hecho mejor y que la conclusión es que "fue un problema de falta de información".

"Soy el único que ha hecho autocrítica"

También ha dicho que "nadie sabía que la gente se estaba ahogando" ni de la magnitud "de lo que iba a ocurrir" durante esa tarde en la que pasó varias horas comiendo con una periodista. Un encuentro al que llegó -ha contado- con escoltas y salió sin ellos.

"Soy el único que la ha hecho [autocrítica], soy el único que ha pedido perdón, soy el único que ha renunciado a su máxima responsabilidad", dice Carlos Mazón ante las preguntas de la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, sobre si considera que cometió algún error en la gestión de la dana. Además, acto seguido, el presidente de la Generalitat en funciones ha sostenido que ante la falta de información no se podía "dimensionar" lo ocurrido.

"Tenía el móvil en la mochila"

Especialmente agrio ha sido el interrogatorio del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien le ha acusado de ser un "inútil, mentiroso, incapaz, miserable, homicida y psicópata" y ha deseado que pague con la cárcel "todo lo que ha hecho". Mazón ha declarado que los escoltas le acompañaron el día de la dana cuando llegó al restaurante El Ventorro pero que no lo hicieron cuando abandonó el establecimiento.

Lucía Feijoo Viera

El diputado ha cuestionado por qué cuando el presidente valenciano llegó la tarde de la dana al Palau de la Generalitat tras comer con una periodista en el restaurante El Ventorro se había cambiado de ropa. La contestación ha sido que no se cambió de ropa, pero que se puso un jersey que llevaba en la mochila porque tenía frío y que es algo que hace habitualmente, también cuando está en su despacho y no tiene actos oficiales porque le molesta la corbata.

Según ha explicado al principio de la comparecencia, no contestó a llamadas de la exconsellera de Interior Salomé Pradas porque podía tener el móvil en la mochila o estar haciendo otras llamadas. "No sé si estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento, pero no cabe ninguna duda de que mi actitud es la contraria a la que se ha dicho en esta sede", ha asegurado al ser preguntado por la llamada de las 19:10 horas de Pradas que no contestó.

Ha recalcado que la consejera no le pidió autorización para enviar el mensaje de alerta, una decisión que, ha recalcado en varias ocasiones durante la comparecencia, no le correspondía a él.