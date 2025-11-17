Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

CPFF

Última hora del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en directo | El Gobierno afronta un CPFF de trámite para encarrilar los Presupuestos

Las comunidades del PP escenificarán un frente común de rechazo a lo que derive de la "financiación singular" con Cataluña

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / José Luis Roca

May Mariño

Pablo Allendesalazar

Juan Carlos Lozano

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ministerio de Hacienda da este lunes el primer paso hacia la elaboración de los Presupuestos para 2026 con la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que presentará a las comunidades autónomas su propuesta de senda de estabilidad para el periodo 2026-2028.

El encuentro también abordará cuestiones relacionadas con la financiación autonómica, el tema prioritario para la mayoría de las comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por el PP, que ven la senda de estabilidad como una cuestión secundaria, ya que tiene pocas opciones de superar el trámite parlamentario.

Los periodistas de este periódico se lo narran en directo.

Actualizar
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El delito oculto que puede inhabilitar al fiscal general si no hay prueba para condenarle por filtrar datos de González Amador
  2. Por qué encarcelar a Cerdán para que no destruya pruebas y dar libertad a Acciona para que lo pueda hacer
  3. No, con Franco no se vivía mejor
  4. El empresario que colaboró con 'la fontanera del PSOE': 'García Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo
  5. Jordi Pujol, ingresado con neumonía pocos días antes del juicio que se ha de celebrar contra él y sus hijos
  6. ¿Puede el ingreso de Jordi Pujol afectar a la fecha del juicio en la Audiencia Nacional?
  7. El juez procesa a Errejón por agresión sexual por el testimonio 'coherente en lo esencial' de Mouliá
  8. Campo de concentración de Albatera: las excavaciones sacan a la luz el horror que el franquismo se empeñó en ocultar

Carlos Mazón, en el Congreso hoy en directo: última hora de su comparecencia en la comisión de la dana

Carlos Mazón, en el Congreso hoy en directo: última hora de su comparecencia en la comisión de la dana

Julián Casanova: "La actual enseñanza de la historia de los fascismos no es suficiente para contrarrestar las mentiras"

Julián Casanova: "La actual enseñanza de la historia de los fascismos no es suficiente para contrarrestar las mentiras"

José Císcar: "Una vez que Mazón ha dimitido sería bueno rebajar la crispación y serenar el debate"

Jordi Pujol, en directo: última hora de su estado de salud tras su ingreso hospitalario por neumonía

Jordi Pujol, en directo: última hora de su estado de salud tras su ingreso hospitalario por neumonía

Puigdemont pide al TC que le levante la orden de arresto tras el aval del abogado general de UE a la amnistía

Puigdemont pide al TC que le levante la orden de arresto tras el aval del abogado general de UE a la amnistía

En directo | El Gobierno afronta un CPFF de trámite para encarrilar los Presupuestos

En directo | El Gobierno afronta un CPFF de trámite para encarrilar los Presupuestos

El internado franciscano donde estudiaron el futuro president de la Generalitat valenciana y Juan Roig

El internado franciscano donde estudiaron el futuro president de la Generalitat valenciana y Juan Roig

Mazón se enfrenta a sus vacíos del día de la dana ante una izquierda al ataque y sin respaldo de Feijóo

Mazón se enfrenta a sus vacíos del día de la dana ante una izquierda al ataque y sin respaldo de Feijóo