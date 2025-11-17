Puigdemont reordena Junts en el Parlament: designa a Mònica Sales como presidenta y a Salvador Vergés como portavoz

Carles Puigdemont ha decidido finalmente pulsar el botón de los cambios dentro del grupo parlamentario de Junts. La dirección del partido reunida este lunes en Waterloo (Bélgica) ha avalado relevar a Albert Batet de la presidencia de la bancada posconvergente y nombrarlo adjunto a la presidencia del partido, además de director de campaña. Su cargo en la Cámara catalana lo asumirá la hasta ahora portavoz Mònica Sales, mientras que la portavocía la ejercerá el diputado Salvador Vergés. Todos los cambios propuestos por Puigdemont se han aprobado por unanimidad, según ha explicado la formación en un comunicado.

Hacía más de un año que se especulaba con una renovación del grupo parlamentario de Junts, y Sales ya había ido ganando protagonismo. De hecho, en octubre de 2024, ya se anunció que Batet tendría un rol "más institucional", y que delegaba las funciones "organizativas" en Sales. Sin embargo, el político de Valls siguió con la presidencia y asumiendo el papel con más foco mediático, el de preguntar al president de la Generalitat durante las sesiones de control parlamentarias. También en aquel momento se decidió que ni Puigdemont ni ningún miembro del grupo parlamentario ocuparía la posición de líder de la oposición, decisión que por el momento no se verá alterada.

La reestructuración interna también dará más protagonismo a Vergés, candidato de los posconvergentes en Girona en las pasadas elecciones y figura en ascenso dentro del partido. Ejercerá como portavoz de la formación en la cámara catalana y también entrará a formar parte de la permanente del partido, el núcleo duro de la dirección. Jeannine Abella, que encabezó la candidatura en Lleida y ya ejercía de portavoz adjunta con Josep Rius, también tendrá asiento en la cúpula a partir de ahora.

Tras darse a conocer la noticia, Batet ha asegurado que asume el encargo con "compromiso y responsabilidad" y con la "voluntad de contribuir a fortalecer la acción institucional y estratégica del partido", mientras que Sales ha sostenido que el nuevo cargo es un "honor" y que lo afronta "con responsabilidad y plena voluntad de servicio al país".

El nuevo rol de Batet

Por su parte, Batet, que lideraba Junts en el Parlament desde 2019, tendrá ahora el cargo de adjunto a la presidencia en Coordinación Institucional i Estratègica. También será el encargado, según explica la formación, de la "dirección política y operativa de las campañas electorales del partido en las Cortes Generales y el Parlament". Batet ya dirigió la última campaña de Puigdemont para las elecciones en el Parlament de 2024 en Argelers y ahora el partido argumenta que con el aval del abogado general de la Unión Europea a la ley de amnistía, el regreso de Puigdemont puede estar más cerca y puede alterar el tablero político.

En el caso de las elecciones generales, Junts contempla que podrían producirse antes de la fecha prevista -verano de 2027- como consecuencia de la pérdida de mayoría en el Congreso después de que su formación haya roto negociaciones con el PSOE. Aun así, Pedro Sánchez ha afirmado en más de una ocasión que no tiene previsto convocar elecciones anticipadas. En el caso de Catalunya, los comicios no están previstos hasta 2028.

El hasta ahora presidente del grupo parlamentario, que mantendrá el escaño en el Parlament, también ejercerá de enlace "con el tejido empresarial, los sectores productivos, las patronales, los sindicatos y el conjunto de agentes económicos estratégicos", algo que ya venía haciendo de forma habitual esta legislatura. Cuando Junts empezó a negociar con el PSOE en el Congreso se produjo un acercamiento del empresariado catalán con esta formación. Habían sido aliados históricos, pero sus relaciones se deterioraron a raíz del 'procés'. Sin embargo, la ruptura del pacto de investidura de Sánchez ha provocado un nuevo distanciamiento.