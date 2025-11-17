El PSOE recalca que Leire Díez "no forma parte" del partido y apunta a que "se está desdiciendo de sus palabras"

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, sostuvo este lunes que Leire Díez, la supuesta 'fontanera' y exmilitante de la formación, no forma parte ya del partido y apuntó a que "se está desdiciendo de sus palabras" que figuran en los audios sobre que era la supuesta 'mano derecha' del ex secretario de Organización Santos Cerdán.

Así lo afirmó Mínguez en una rueda de prensa celebrada en Ferraz tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, en la que recalcó que Díez, "desde el primer día no forma parte del partido, como tampoco Koldo ni el señor Ábalos".

Preguntada por el juicio en el que hoy declaró Díez y también por unas informaciones de 'El Confidencial' que apuntan a que, supuestamente, el PSOE exigía un 2% para mantener su negocio, Mínguez señaló de manera rotunda que su partido mantiene una "colaboración máxima con la Justicia" e insistió en que no tienen "nada que ocultar y, evidentemente, cada uno se defenderá con lo que sea".

Fuentes del partido sostuvieron que están siguiendo el caso de Díez y están pendientes "de cómo evoluciona todo" para personarse o no contra la exmilitante. Al solicitar Díez que no consten los audios en el juicio, fuentes socialistas interpretaron que intenta desdecirse de sus palabras sobre que ella era la 'mano derecha' de Cerdán y apostillaron que cada uno está en su derecho de defenderse.