Campaña
El Gobierno conmemora el 20-N con una gran pancarta en catalán en Madrid
Redacción
El Gobierno ha instalado en la Gran Vía de Madrid un gran anuncio colgado mediante una pancarta en la fachada del número 65 con el lema 'Poder posar un anunci en català enmig de la Gran Vía', en el marco de una campaña institucional para reivindicar la democracia en el aniversario del 20-N, muerte del dictador Francisco Franco.
"La democracia es tu poder" y "España, 50 años en libertad" son los lemas con los que Ejecutivo quiere reivindicar la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información en el año que se cumplen cinco décadas de la muerte del golpista Francisco Franco.
Además de la lona de Gran Vía, el Ejecutivo difundirá otros mensajes en gallego, euskera y catalán que también reivindican libertades y derechos constitucionales. Entre ellos, la misma libertad para colgar una bandera española en un balcón que para colocar una bandera republicana en el de al lado; la posibilidad de ser juez independientemente de si tu padre lo fue o no; o la de que un niño pueda jugar en la selección española aunque sus padres hayan llegado al país en patera.
Uno de los principios que el Gobierno quiere destacar es el derecho de cualquier ciudadano a hablar, comunicarse y estudiar en su lengua materna, presentado como una “fortaleza democrática” que refleja la pluralidad cultural y territorial del país. El denominado Plan de Acción por la Democracia tiene por objetivo "restaurar plenamente la confianza en la democracia, hacerla más libre, más limpia".
