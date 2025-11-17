Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jordi Pujol ingresado por neumonía, en directo: última hora sobre su estado de salud

Jordi Pujol, ingresado con neumonía pocos días antes del juicio que se ha de celebrar contra él y sus hijos

Jordi Pujol, ingresado por una neumonía en una clínica de Barcelona

Jordi Pujol, ingresado por una neumonía en una clínica de Barcelona / Alberto Paredes - Europa Press

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol está ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona por una neumonía, según ha avanzado Catalunya Ràdio y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la familia.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo sobre la última hora sobre el estado de salud de Jordi Pujol y su ingreso hospitalario por neumonía en Barcelona.

