Jordi Pujol evoluciona favorablemente de la neumonía y podría recibir el alta el jueves

El expresident de la Generalitat Jordi Pujol evoluciona favorablemente de la neumonía por la que fue hospitalizado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona y está previsto que reciba el alta el próximo jueves. En declaraciones a los periodistas a las puertas de la clínica, Oriol Pujol, hijo del expresidente, ha informado de la situación de su padre se encuentra "estable" y prácticamente sin fiebre, aunque sufre un problema de insuficiencia respiratoria aguda derivada de una infección pulmonar.

El ingreso de Pujol llega una semana antes de que empiece en la Audiencia Nacional el juicio contra él y sus hijos, acusados de asociación ilícita y blanqueo de capitales. De momento, la defensa del expresident no se plantea pedir la suspensión del juicio, a la espera de la evolución de dicho ingreso, pero sí solicitó hace unas semanas que un médico forense valorara su estado de salud y determinara tanto si puede desplazarse a Madrid como su capacidad para defenderse en el juicio. Pujol, que actualmente tiene 95 años, tiene marcadores de Alzheimer en sangre y cierto deterioro cognitivo que lo lleva a confundir hechos y personas.

Oriol Pujol ya habló sobre el estado de salud de su padre hace unos días y aseguró que el expresident quería que se celebrara el juicio, a pesar de su estado. "Él tiene ganas de ir, pero el cuerpo no le aguanta, puede ser bastante mortal, dicho esto como expresión pero también un poco literal", afirmó en Catalunya Ràdio. El quinto hijo del expresident y exsecretario genera de Convergència reconoció que su padre tiene "problema de habla" y que "le cuesta recordar nombres de los hijos o de los nietos", pero agregó que ello no significaba que fuera "un hombre inservible" o que fuera "necesario inhabilitarlo".

La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el expresident y entre ocho y veintinueve para sus siete hijos.