Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea de Extremadura

Tras el subidón del acto público celebrado ayer con Alberto Núñez Feijóo en Lobón, la presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola, ha presentado en la mañana de este lunes su candidatura a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, en el Palacio de Congresos de Mérida. Arropada por sus compañeros de partido, la líder de los populares en la región ha dado a conocer los nombres que conformarán las listas a la Asamblea regional, con una renovación del 53% de los integrantes con respecto a las presentadas para los anteriores comicios, cuando el PP consiguió 15 diputados por la provincia de Badajoz, y 13 por Cáceres.

En concreto, las listas la encabezan la propia Guardiola por la provincia de Cáceres y el consejero de Presidencia y secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, que repite por la de Badajoz. La presidenta extremeña incluye a sus actuales consejeros. Así, por la circunscripción cacereña van la consejera de Hacienda, Elena Manzano (número 3); la de Agricultura, Mercedes Morán (5); la de Cultura, Victoria Bazaga (9); el de Gestión Forestal, Francisco José Ramírez (16); y el de Infraestructuras, Manuel Martín (18). Por la pacense, la titular de Sanidad, Sara García (4); y la de Educación, Mercedes Vaquera (8). Con esta decisión, Guardiola materializa su apuesta electoral de vender su gestión en los dos años al frente del Ejecutivo.

Zulema Romero y Kini Carrasco

Entre las novedades, cabe destacar la entrada, en los segundos puestos, de la joven creadora de contenido Zulema Romero (Badajoz) y del atleta paralímpico Kini Carrasco (Cáceres). En las 15 primeras posiciones de la lista por Cáceres, se sitúan rostros con experiencia del PP como Laureano León (4), Juan Luis Rodríguez (6), José Ángel Sánchez Juliá (8), Sandra Victoria Valencia (13) y José Manuel García (14). Entran como nuevas incorporaciones la docente Laura Pascual (4); el director general de Función Pública, Domingo Jesús Expósito; el alcalde de Serrejón que pertenecía al PSOE, Nélida Martín; el director de la Escuela de Administración Pública de Extremadura, José Pedro Catalán (12) y la concejala placentina, Isabel María Blanco (15).

Con respecto a la lista por Badajoz, llama la atención la salida del excandidato a la Alcaldía de Mérida y actual director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro. Como representante de la capital extremeña, entra en el puesto 15 el exconcejal emeritense Agustín Delgado. Por delante de este, resaltar la entrada, en el número 7, del exdirector territorial de la Banca Comercial de Unicaja para Extremadura, Julio Morales. Se mantienen políticos habituales del PP como el presidente del PP de Badajoz, Manuel Naharro (3); el alcalde de Pueblonuevo del Guadiana Pedro Pablo González (9), la secretaria general del Grupo Parlamentario Popular, Teresa Tortonda (10); y los diputados Hipólito Pacheco (11), María Isabel Babiano (12) y María del Pilar Gómez (14).

"Nos acompañan personas que inspiran y que son un referente para muchos extremeños, un equipo que es el que más se parece a Extremadura", ha indicado Guardiola en una rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por los integrantes de las listas. En su intervención, ha destacado que la candidatura está construida sobre tres pilares: los consejeros del Gobierno regional, quienes "han demostrado capacidad, compromiso y resultados", impulsados por "el talento y experiencia del partido con rostros sobradamente conocidos" y a los que se unen "el talento nuevo, perfiles muy diversos" que comparten su visión de futuro.

Por otra parte, la líder de los populares extremeños ha reivindicado que "Extremadura no se merece que le roben su futuro", al tiempo que ha manifestado que el PP "no está para el enfrentamiento, sino que para mejorar la vida de los ciudadanos y hacer una política útil, que construye". De cara a las elecciones autonómicas, los extremeños van a tener que elegir entre dos caminos: "el del bloqueo, el enfrentamiento y el ruido o el de una Extremadura que quiere avanzar y seguir creciendo". "Ante las recetas del pasado, nuestras ganas de aportar; ante la política de muros, la política de realidades", ha señalado.

Las otras candidaturas

El PSOE de Miguel Ángel Gallardo fue el primer partido de los que concurren a los comicios extremeños en presentar sus listas, que se renuevan en un 75%. Lo hizo el pasado miércoles, en el marco de una rueda de prensa en la sede de la formación en Mérida, y este miércoles será la presentación oficial de la candidatura del líder de los socialistas extremeños, a las 18 horas, en el hotel Las Lomas de la capital extremeña, en una cita que también contará con la presencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

En esta línea, indicar que el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, presentará este lunes en Mérida la candidatura de su formación, que estará liderada por el hasta ahora portavoz parlamentario, Óscar Fernández, que sustituirá a Ángel Pelayo Gordillo, senador autonómico y cabeza de cartel en mayo de 2023. El evento también tendrá lugar en el hotel Las Lomas y comenzará a las 18.30 horas. La de hoy será la segunda ocasión en la que Abascal visite la región, después de que el pasado 3 de noviembre viajara a Plasencia y posteriormente a Cáceres para participar en un acto de precampaña.