Francisco Franco: los últimos días antes de su muerte el 20-N, en directo

Francisco Franco murió en la cama. En una cama del hospital de La Paz sin haber rendido cuentas por 36 años de dictadura, más tres de guerra civil. Pero muchos vieron una suerte de justicia divina en los 36 días de cruel agonía que precedieron al óbito. Su última foto, intubado hasta el tuétano, fue el colofón de las cinco semanas de truculentos episodios, incluyeron dos infartos, hemorragias masivas y tres operaciones a vida o muerte, algunas en condiciones sórdidas, con los que se trató de alargar artificialmente la vida del hombre que más poder ha detentado en la historia de España.

EL PERIÓDICO reconstruye la cronología de aquellos 36 días de agonía del otoño de 1975 a partir de libros, investigaciones y testimonios que historiadores y periodistas han publicado durante este primer medio siglo de democracia.

España advierte a Marruecos en la ONU El embajador de España ante la ONU, Jaime de Piniés, defiende ante la asamblea de Naciones Unidas la posición española sobre la Marcha Verde y lanza una advertencia: "No me sirve para nada que me digan que abrigan propósitos pacíficos. El que abrigue propósitos pacíficos, que se queda en su casa. Llegar a un territorio donde no es posible albergar a una masa humana de 350.000 personas es disparatado. El territorio al norte de la frontera está sembrado de minas. Nosotros queremos prevenir antes que reparar".

El Gobierno se plantea un pacto con Marruecos El presidente del Gobierno, Carlos Arias, y de algunos de sus ministros se plantean la idea de evitar, al precio que sea, una guerra con Marruecos. El objetivo principal del Ejecutivo sería conseguir que el Ejército regrese a España sin haber tenido que pasar por el calvario de una guerra inútil que podría acabar en derrota y retirada de las tropas del Sáhara. Por el momento, estos planes se mantienen en secreto.

España pide que se reúna el Consejo de Seguridad de la ONU Tras el atentado en el Sáhara, el Gobierno español solicita la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para que disuada a Marruecos de llevar a cabo lo que España denuncia como una invasión encubierta.

Atentado contra el Ejército español en el Sáhara La voladura de tres jeeps españoles se salda con un muerto y varios heridos.

La Marcha Verde llega a la frontera El despliegue logístico montado por Marruecos para trasladar a 350.000 civiles hasta Tarfaya, la última población antes de alcanzar la frontera con el Sáhara español, se está desarrollando según lo previsto. Hay un clima de enorme excitación y euforia entre los participantes. Las tropas españolas esperan instrucciones del Gobierno de Madrid. Saben que van a tener que entrar en acción de forma inminente, pero aún no se les ha dicho en qué sentido.

Franco: "Esto se acaba" Tras una nueva crisis durante la madrugada, Franco se incorpora en la cama y musita a su ayudante de cámara: "Esto se acaba".

El príncipe Juan Carlos defiende "la unión del rey con su pueblo" En el Palacio de la Zarzuela, el príncipe Juan Carlos concede una entrevista a la televisión alemana ZDF en la que sugiere, todavía en vida de Franco: "La esencia de nuestra Monarquía está en la unión del rey con su pueblo. Cuando esta unión se rompe y el rey no sabe interpretar sus deseos y necesidades, se pierde la razón de ser de la institución". En privado, Juan Carlos le confía al corresponsal alemán que ya tiene en mente dos nombres en los que quiere apoyarse en el futuro: Adolfo Suárez y Manuel Gutiérrez Mellado.

Franco escribe su testamento político Franco se encierra en su despacho y escribe su último mensaje a los españoles. Es su testamento político y lo deja en un bloc sobre su mesa. Sabe que le queda poco tiempo de vida.

Termina el Consejo de Ministros El consejo acaba tras 20 interminables minutos. La enfermedad de Franco sigue siendo un secreto. Mientras tanto, al Palacio de El Pardo está llegando material hospitalario para atender a Franco allí mismo. Los médicos quieren montar en su habitación una unidad de cuidados intensivos.