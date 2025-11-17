Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Última hora al minuto

Francisco Franco: los últimos días antes de su muerte el 20-N, en directo

EL PERIÓDICO reconstruye el minuto a minuto de los 36 días de cruel agonía del dictador en el otoño de 1975

Las últimas horas del dictador Francisco Franco.

Las últimas horas del dictador Francisco Franco. / EPC

Jose Rico

Jose Rico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Francisco Franco murió en la cama. En una cama del hospital de La Paz sin haber rendido cuentas por 36 años de dictadura, más tres de guerra civil. Pero muchos vieron una suerte de justicia divina en los 36 días de cruel agonía que precedieron al óbito. Su última foto, intubado hasta el tuétano, fue el colofón de las cinco semanas de truculentos episodios, incluyeron dos infartos, hemorragias masivas y tres operaciones a vida o muerte, algunas en condiciones sórdidas, con los que se trató de alargar artificialmente la vida del hombre que más poder ha detentado en la historia de España.

EL PERIÓDICO reconstruye la cronología de aquellos 36 días de agonía del otoño de 1975 a partir de libros, investigaciones y testimonios que historiadores y periodistas han publicado durante este primer medio siglo de democracia.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El delito oculto que puede inhabilitar al fiscal general si no hay prueba para condenarle por filtrar datos de González Amador
  2. Por qué encarcelar a Cerdán para que no destruya pruebas y dar libertad a Acciona para que lo pueda hacer
  3. No, con Franco no se vivía mejor
  4. El empresario que colaboró con 'la fontanera del PSOE': 'García Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo
  5. Jordi Pujol, ingresado con neumonía pocos días antes del juicio que se ha de celebrar contra él y sus hijos
  6. ¿Puede el ingreso de Jordi Pujol afectar a la fecha del juicio en la Audiencia Nacional?
  7. El juez procesa a Errejón por agresión sexual por el testimonio 'coherente en lo esencial' de Mouliá
  8. Campo de concentración de Albatera: las excavaciones sacan a la luz el horror que el franquismo se empeñó en ocultar

Directo | Mazón: "No me cambié de ropa en El Ventorro. Me pongo jersey cuando tengo frío y lo llevaba en la mochila"

Directo | Mazón: "No me cambié de ropa en El Ventorro. Me pongo jersey cuando tengo frío y lo llevaba en la mochila"

Puigdemont reordena Junts en el Parlament: designa a Mònica Sales como presidenta y a Salvador Vergés como portavoz

Puigdemont reordena Junts en el Parlament: designa a Mònica Sales como presidenta y a Salvador Vergés como portavoz

Francisco Franco: los últimos días antes de su muerte el 20-N, en directo

Francisco Franco: los últimos días antes de su muerte el 20-N, en directo

Los familiares de las víctimas de la dana protestan contra Mazón ante el Congreso

Los familiares de las víctimas de la dana protestan contra Mazón ante el Congreso

DIRECTO | Rufián (ERC): "Está mintiendo flagrantemente, había vídeos, noticias, previsiones. Miente usted"

DIRECTO | Rufián (ERC): "Está mintiendo flagrantemente, había vídeos, noticias, previsiones. Miente usted"

En directo | Hacienda plantea el 0,1% de déficit a las CCAA

En directo | Hacienda plantea el 0,1% de déficit a las CCAA

Junqueras insinúa que Aliança Catalana es un "invento" de los servicios secretos y jueces españoles

Junqueras insinúa que Aliança Catalana es un "invento" de los servicios secretos y jueces españoles

Illa reclama al PP "serenidad y rigor" para debatir el nuevo modelo de financiación

Illa reclama al PP "serenidad y rigor" para debatir el nuevo modelo de financiación