Carlos Mazón, en el Congreso hoy en directo: última hora de su comparecencia en la comisión de la dana

El president en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, abre este lunes las comparecencias de políticos ante la comisión de investigación del Congreso sobre la dana, donde la semana pasada los familiares de víctimas de la catástrofe le acusaron de ser responsable de las muertes. El contexto de esta comparecencia viene señalado por las negociaciones entre PP y Vox para cerrar definitivamente la investidura de su sustituto al frente del Gobierno valenciano, con el actual síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, como candidato propuesto por los populares.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora sobre la comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de investigación de la dana en el Congreso.

Morant (PSPV) asegura que Mazón volverá a quedar "retratado" en el Congreso e insiste en la necesidad de elecciones en la Comunitat Valenciana La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado este lunes que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, volverá a quedar "retratado" en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, a la vez que ha reiterado su petición de elecciones en la Comunitat Valenciana porque, en su opinión, la calle pide la dimisión de todo el gobierno autonómico. La líder de los socialistas valencianos ha avisado a Mazón de que en el Congreso no podrá leer un "discurso escrito de antemano" como hizo en su declaración en Les Corts Valencianes. "Cada grupo va a tener 15 minutos para hacerle preguntas a Mazón. Va a tener que dar respuestas", ha dicho en una entrevista en Telecinco.

La ministra de Sanidad, Mónica García, "no" espera "nada" de la comparecencia del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ante la comisión de investigación de la dana en el Congreso. García considera quese encargará de seguir con su discurso de culpar al Ejecutivo central como hizo, dijo, en su comparecencia de la "indignidad política personalizada" en la que anunció su dimisión del cargo.

Mazón ya está en el Congreso El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ya está en el Congreso de los Diputados para comparecer en la comisión de investigación sobre la gestión de la dana que comenzará a las 10:30 horas. Mazón ha llegado a la Cámara Baja en coche y ha entrado directamente al patio. En un rato subirá a la sala Prim para hacer frente a los interrogatorios de los portavoces parlamentarios.