Los forenses que examinaron a Jordi Pujol concluyen que "no está en condiciones" de ser juzgado

Los forenses de la Clínica forense de Barcelona que por orden de la Audiencia Nacional examinaron la semana pasada al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol consideran que "no está en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente", según consta en el informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Pese a esta conclusión, la Audiencia Nacional ha decidido citarle por videoconferencia el próximo lunes, antes de comenzar la vista prevista para juzgar a la familia por su fortuna en Andorra, para determinar si debe ser juzgado o quedar fuera de la causa.

En una providencia, a la que ha tenido acceso este diario, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional da dos días a las partes personadas para que aleguen lo que consideren oportuno sobre el informe médico realizado por los peritos Ángel Cucurella y Xavier Pérez Cuit, a los que también ha citado para el próximo lunes. Los expertos, que también podrán declarar por videoconferencia, comparecerán junto a uno de los médicos forenses de la Audiencia Nacional, Juan Miguel Monje.

Lo que declaren los expertos sumado al "examen personal por el tribunal del acusado Jordi Pujol Soley" será determinante para que la Sala decida si puede ser juzgado o decreta el sobreseimiento de las actuaciones seguidas en su contra por delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Un sobreseimiento por demencia sobrevenida es lo que se decidió en 2021 respecto de su esposa, Marta Ferrusola, ya fallecida.

Conclusiones

Los forenses que le examinaron llegan a tres conclusiones. La primera es que Pujol "presenta actualmente un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)". La segunda es que ese trastorno "asocia un deterioro cognitivo moderado, siendo este irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz".

Por ello, entienden que "el señor Jordi Pujol Soley no está en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente". Ambos expertos se han ratificado en el informe presentado.

Fue la propia defensa de Pujol, ejercida por el abogado Cristóbal Martell, la que había solicitado que fuera examinado por forenses designados por la Audiencia Nacional para que procedieran a "evaluar su deterioro cognitivo" y determinaran su "capacidad o incapacidad" por "demencia sobrevenida" de "autodefensa" en la vista oral en la que se juzgará a la familia por los millones que atesoraron en Andorra.

Pujol, que tiene 95 años, cuenta con "marcadores de alzhéimer en la sangre" y una "severa alteración de la memoria verbal [...] que le lleva a confundir hechos y personas", lo que se describe, en el informe médico presentado por la defensa, como un "deterioro cognitivo grave" que afecta a múltiples funciones mentales y que es compatible con un proceso neurodegenerativo en fase avanzada.

Neumonía

Esas condiciones generales que podrían evitarle el juicio se han visto agravadas este domingo, cuando tuvo que ser ingresado en una clínica de Barcelona por una neumonía. Se espera que deba permanecer tres o cuatro días, por lo que antes del jueves parece complicado que pueda volver a su domicilio.

Su defensa estaba pendiente de conocer la decisión de la Audiencia Nacional para valorar si debe presentar un nuevo escrito en el que deje constancia de la nueva circunstancia registrada, ya que carecía de sentido plantearlo con la mera posibilidad de que el propio tribunal lo dejara fuera del procedimiento, tras examinarlo.

Finalmente, para pronunciarse, los magistrados José Ricardo de Prada, Ana Mercedes del Molino y María Fernanda García Pérez, que será la ponente de la sentencia que se dictará al acabar el juicio, han preferido comprobar por sus propios ojos el estado de salud que presenta y así decidir juzgarle o decretar el sobreseimiento de las actuaciones antes de que comience el juicio.

Aclarado ese extremo, la vista empezará con las cuestiones previas que quieran alegar las partes. Se desarrollará en semanas alternas hasta al menos el próximo mes de abril, que será cuando procedan a declarar los hermanos Pujol Ferrusola y su padre, en el hipotético caso de que así lo determinara al final el tribunal.

La Fiscalía Anticorrupción solicita nueve años de cárcel para el expresidente catalán y uno menos para cinco de sus siete hijos. Para su primogénito, Jordi, al que el matrimonio encargó la gestión del patrimonio en Andorra y el reparto con sus hermanos, solicita 29 años de prisión; su hermano Josep se enfrenta a una petición fiscal de 14 años de cárcel y su exesposa, de 17.