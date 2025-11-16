Vídeo en las redes
Sánchez saca pecho de los dos años desde su investidura: "El Gobierno defiende lo que interesa a la gente y vamos a seguir"
En un vídeo difundido por el PSOE, el presidente del Gobierno defiende los datos de ocupación, la reconstrucción tras la dana y la aprobación de la ley de vivienda
Junts pide elecciones tras salvar al Gobierno en el Congreso: "No pueden gobernar"
Junts salva al Gobierno de prorrogar la vida de las nucleares y congelar las tasas de AENA
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este domingo, cuando se cumplen dos años desde su última investidura, que su ejecutivo es el que "defiende las cosas que realmente le interesan a la gente de a pie" y ha dejado claro que van a seguir hasta agotar este mandato. En un vídeo colgado en la cuenta de X del PSOE, el también secretario general de los socialistas ha recordado que hoy hace dos años que formaron Gobierno tras las últimas elecciones, un tiempo en el que, subraya, no han "dejado de trabajar para mejorar la vida de la gente".
Sánchez aprovecha para repasar algunos de los resultados de estos dos últimos años de legislatura, que han situado a España con más de 22 millones de personas ocupadas y como un país que "crece más que el resto de las economías avanzadas, con paz social" y sin dejar de lado el compromiso climático. Destaca también los 8.000 millones de euros dedicados para la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana, la eliminación de las 'golden visa', la regulación de los alquileres de temporada y la aprobación de la ley de vivienda. La ampliación de la cobertura en el ámbito sanitario de salud bucodental, así como de los permisos de maternidad y paternidad hasta las 19 semanas, son otros de los logros subrayados por el jefe del Ejecutivo.
"En política exterior, España continúa erigiéndose como uno de los principales defensores de los derechos humanos en Palestina y en Ucrania", remarca Sánchez en el vídeo, donde concluye situando a España como "uno de los referentes mundiales en políticas progresistas" y reitera que su objetivo es terminar la legislatura.
La ruptura de Junts
El 16 de noviembre de 2023, casi cuatro meses después de las elecciones generales de ese año, Sánchez consiguió la mayoría absoluta del Congreso para renovar su cargo y mantenerse en el Palacio de la Moncloa. Lo logró tras una serie de negociaciones con varios grupos parlamentarios que le permitieron obtener el respaldo de los diputados de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, BNG y Coalición Canaria (179 en total) frente a los del PP, Vox y UPN (171 escaños).
No obstante, en las dos últimas semanas Junts ha exhibido su ruptura con los socialistas, cosa que no impide que Sánchez continúe defendiendo que su objetivo es agotar la legislatura hasta 2027.
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- El delito oculto que puede inhabilitar al fiscal general si no hay prueba para condenarle por filtrar datos de González Amador
- Las dos sentencias ya están en liza antes de que el juicio al fiscal general se declare 'visto para sentencia
- El abogado de González Amador apunta al fiscal general y a uno de los periodistas por la filtración: 'No había compromiso con su fuente salvo que fuera su fuente
- Junts salva al Gobierno de prorrogar la vida de las nucleares y congelar las tasas de AENA
- El abogado general de la UE avala que se amnistíen la malversación y el terrorismo, pero objeta los plazos de la ley
- La defensa del fiscal general proclama su inocencia y apela a 'una voluntad de no investigar' al verdadero filtrador
- El juez procesa a Errejón por agresión sexual por el testimonio 'coherente en lo esencial' de Mouliá