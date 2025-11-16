Expresident de la Generalitat
¿Puede el ingreso de Jordi Pujol afectar a la fecha del juicio en la Audiencia Nacional?
Jordi Pujol, ingresado con neumonía pocos días antes del juicio que se ha de celebrar contra él y sus hijos
La Audiencia Nacional valorará el estado de salud de Jordi Pujol de cara al juicio que arranca el 24 de noviembre
El expresident Jordi Pujol, de 95 años, está ingresado por una neumonía desde la tarde del sábado, una hospitalización que se ha producido cuando falta poco más de una semana para que arranque en la Audiencia Nacional el juicio contra él y sus hijos por asociación ilícita y blanqueo de capitales. Un médico forense valoró su estado de salud la semana pasada para determinar si puede o no desplazarse a Madrid para sentarse en el banco de los acusados el 24 de noviembre. No obstante, la reciente afección pulmonar abre un nuevo interrogante que sobrevuela el caso: ¿Podría retrasarse la fecha del litigio en los tribunales?
El quinto punto del artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge que una hospitalización de uno de los procesados que impida su presencia en el juicio no implica automáticamente la suspensión de la vista hasta que lo valore un facultativo nombrado de oficio. "La suspensión no se acordará por esta causa -enfermedad repentina- sino después de haber oído a los facultativos nombrados de oficio para el reconocimiento del enfermo", establece ese apartado.
En todo caso, el catedrático de Derecho Penal Josep Maria Tamarit apunta que la ley "no permite juzgar a alguien en ausencia", por lo que en función de la evolución del paciente y del informe médico que se derive "puede decidir posponer el juicio" o bien empezar solo con cuestiones previas que planteen los abogados.
La previsión de la familia Pujol es que el expresident pueda estar ingresado "cuatro o cinco días". Fuentes de su defensa aseguran que antes de mover ficha y presentar un nuevo escrito esperarán a conocer su evolución médica, así como el resultado del análisis al que le sometieron los forenses de la Audiencia Nacional, informa Ángeles Vázquez. Y es que, más allá del ingreso por una neumonía, la familia acreditó con informes médicos que Pujol tiene "marcadores de Alzheimer" en la sangre que impactan en su memoria y que lo llevan a confundir hechos y personas. Si los magistrados determinaran que no está en condiciones de declarar, podría archivarse la causa contra él, aunque continuaría abierta para sus hijos.
