Jordi Pujol ingresado por neumonía, en directo: última hora sobre su estado de salud

"Mi padre quiere ir a juicio pero su cuerpo no aguanta", dijo Oriol Pujol

De hecho, Oriol Pujol Ferrusola, uno de los hijos del expresidente catalán, ha asegurado recientemente en una entrevista a Catalunya Ràdio que su padre "tiene ganas" de ir a juicio, si bien su cuerpo "no aguanta".

La Audiencia Nacional ha fijado para el próximo 24 de noviembre el inicio del juicio a Jordi Pujol y a sus siete hijos por la fortuna presuntamente ilícita que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas, diez años después de que se abriera esta causa.

Según Oriol Pujol, a su padre a veces "le cuesta recordar los nombres de los hijos" y, de hecho, presenta "marcadores de alzhéimer". "Cognitivamente, es una persona de 95 años con algunas carencias importantes, pero bastante lúcido y bastante bien", precisó.

"No es un hombre inservible al que haya que inhabilitar", agregó Oriol Pujol, que detalló que su padre "arrastra dolor" y que, a pesar de que su cuerpo está "castigado, débil, frágil", no quiere eludir el juicio: "En ningún caso mi padre está pidiendo no ir a juicio. Mi padre quiere ir a juicio".