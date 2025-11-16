En Directo
Jordi Pujol ingresado por neumonía, en directo: última hora sobre su estado de salud
El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol está ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona por una neumonía, según ha avanzado Catalunya Ràdio y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la familia.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo sobre la última hora sobre el estado de salud de Jordi Pujol y su ingreso hospitalario por neumonía en Barcelona.
"Mi padre quiere ir a juicio pero su cuerpo no aguanta", dijo Oriol Pujol
De hecho, Oriol Pujol Ferrusola, uno de los hijos del expresidente catalán, ha asegurado recientemente en una entrevista a Catalunya Ràdio que su padre "tiene ganas" de ir a juicio, si bien su cuerpo "no aguanta".
La Audiencia Nacional ha fijado para el próximo 24 de noviembre el inicio del juicio a Jordi Pujol y a sus siete hijos por la fortuna presuntamente ilícita que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas, diez años después de que se abriera esta causa.
Según Oriol Pujol, a su padre a veces "le cuesta recordar los nombres de los hijos" y, de hecho, presenta "marcadores de alzhéimer". "Cognitivamente, es una persona de 95 años con algunas carencias importantes, pero bastante lúcido y bastante bien", precisó.
"No es un hombre inservible al que haya que inhabilitar", agregó Oriol Pujol, que detalló que su padre "arrastra dolor" y que, a pesar de que su cuerpo está "castigado, débil, frágil", no quiere eludir el juicio: "En ningún caso mi padre está pidiendo no ir a juicio. Mi padre quiere ir a juicio".
La neumonía, de gravedad baja
La neumonía que ha requerido el ingreso de Jordi Pujol en la Clínica Sagrada Família es de gravedad baja, según fuentes cercanas al expresident de la Generalitat.
L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol es troba ingressat per una pneumònia a la Clínica Sagrada Família de Barcelon
Pujol, con un grado de discapacidad del 75% según sus abogados
Pujol, según sus abogados, tiene reconocido un grado de discapacidad del 75%, lo que con arreglo a la ley, supone una "gran dependencia". Uno de los informes médicos aportados por la defensa destaca que el expresidente tiene una "severa dependencia funcional para actividades básicas", una "marcha muy inestable" y una "movilidad reducida". Estos son algunos de los aspectos que aconsejarían, en su opinión, el seguimiento telemático del juicio y por el que trataría de evitar su desplazamiento a Madrid, con pernocta fuera de su domicilio.
El caso de Marta Ferrusola
La petición de la defensa de Pujol es ligeramente diferente a la que presentó su mujer unos años atrás. Ferrusola, que falleció en julio de 2024, fue exonerada de este caso por el alzhéimer que padecía. Sus abogados alegaron a finales de enero de 2021 que no podía declarar a causa de su enfermedad -diagnosticada en 2018- y de las secuelas que le había dejado una fuerte caída en su casa de Queralbs unos meses antes de presentar el escrito.
Su defensa argumentó que sufría una "demencia sobrevenida", que provocaba que no fuera capaz de reconocer "de manera consistente a los familiares próximos" ni articular frases "de contenido coherente". Tras ser analizada por una forense de la Audiencia Nacional, se determinó que padecía un "deterioro cognitivo tipo Alzhéimer moderadamente grave de cinco años de evolución" y que no reunía "las condiciones psíquicas mínimas necesarias para prestar declaración".
Pujol cuenta con "marcadores de alzhéimer en la sangre"
Uno de los argumentos esgrimidos en el escrito para que se valore si puede ser juzgado, al que ha tenido acceso este diario, es que Pujol cuenta con "marcadores de alzhéimer en la sangre" y una "severa alteración de la memoria verbal [...] que le lleva a confundir hechos y personas". Esto se describe como un "deterioro cognitivo grave" que afecta a múltiples funciones mentales y que es compatible con un proceso neurodegenerativo en fase avanzada. Pese a todo, la defensa del exjefe del Govern no ha reclamado de forma explícita una prueba pericial sobre la capacidad de Pujol para "comprender el objeto de la acusación" y desarrollar su autodefensa, pero los informes aportados ahora por dos médicos apuntan en esa "dirección".
La Audiencia Nacional deberá resolver próximamente si debe someterse a juicio y en qué condiciones
La Audiencia Nacional deberá resolver próximamente si debe someterse al juicio contra él y su familia en la Audiencia Nacional que empieza el 24 de noviembre y en qué condiciones. En el supuesto de que los facultativos y los jueces consideraran que está incapacitado, se debería archivar el proceso, al igual que pasó en 2021 con su esposa, Marta Ferrusola.
Un médico le realizó una revisión médica a Pujol
Esta semana, según avanzó EL PERIÓDICO, un médico forense de los juzgados de Barcelona realizó una revisión médica al expresidente de la Generalitat para determinar si su estado de salud le permite quedar exento de acudir personalmente a Madrid al juicio contra él y su familia en la Audiencia Nacional, que empieza el 24 de noviembre y terminará en mayo. En el supuesto de que los facultativos y los jueces consideraran que está incapacitado, se debería archivar el proceso, al igual que pasó en 2021 con su esposa, Marta Ferrusola.
Jordi Pujol está ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona a consecuencia de una infección pulmonar, una neumonía, según ha avanzado "El suplement" de Catalunya Ràdio.
