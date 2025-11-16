Feijóo promete mantener Almaraz abierta y reducir más de la mitad el IVA de la vivienda a los jóvenes

El futuro de la central nuclear de Almaraz y el acceso a la vivienda para los jóvenes. Estos han sido los dos mensajes centrales del discurso que ha pronunciado este domingo el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, en su primera visita a Extremadura para apoyar a la presidenta de la Junta, María Guardiola, en su candidatura a la Presidencia en las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 21 de diciembre. Los populares necesitarán alcanzar la mayoría si quieren volver a gobernar sin tener que depender de Vox.

Bajo el lema 'Centrados en avanzar', los populares han celebrado un gran acto público en el pabellón municipal de Lobón, que se ha quedado pequeño ante los numerosos compañeros de partido y simpatizantes que han acudido para arropar a los líderes populares. En su intervención, Feijóo ha prometido que, si llega a la presidencia del Gobierno, la central de Almaraz “no se va a cerrar”. "Lo que hay es un gobierno que condena a Extremadura con Almaraz", ha denunciado. Por ello, ha subrayado la necesidad de que el PP gane las elecciones en la región, así como de que "España cambie de gobierno cuanto antes". "Solo así podemos salvar a Almaraz", ha asegurado.

En este sentido, Feijóo se ha referido al hecho de que el Congreso de los Diputados rechazase el pasado jueves, con el voto favorable de los diputados del PSOE, la enmienda del Grupo Popular a la Ley de Movilidad Sostenible que suprimía la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó y Cofrentes. "He visto cómo los diputados del PSOE aplaudían en el Congreso el cierre de la central y eso es una traición a Extremadura, una indignidad", ha manifestado.

En materia de vivienda, el dirigente popular ha defendido la propuesta presentada por su grupo en el Congreso para reducir el IVA del 10% al 4% en la compra de primeras viviendas para los jóvenes, una iniciativa que ha calificado como “la mayor rebaja fiscal de la historia reciente para facilitar el acceso a un hogar”. "El 30% del valor de una vivienda son impuestos y nos comprometemos a rebajarlos, haremos una rebaja del 60% del IVA y ese 4% lo pagarán los jóvenes en los plazos en los que paguen su hipoteca", ha avanzado.

Guardiola

También se ha referido al cierre de la central nuclear cacereña la presidenta extremeña, quien ha instado a Sánchez a que "la próxima vez" que viaje a Extremadura haga una parada en Almaraz para "anunciar la prórroga" de esta planta. "La próxima vez que venga a Extremadura, que lo hará muy pronto para darle la mano al candidato imputado (en alusión a Miguel Ángel Gallardo), tiene que parar un momentito en Almaraz, bajarse del coche o del Falcón y anunciar la prórroga de nuestra central nuclear", ha subrayado. Sin ir más lejos, el presidente del Gobierno participará este miércoles en un acto en Mérida.

“No nos van a robar el futuro”, ha asegurado la candidata del PP, quien ha reiterado su petición al Ejecutivo central de que acabe con el "sinsentido" de cerrar la planta. "Pedro Sánchez solo tiene un motivo para hacer las cosas: que le beneficien directamente a él. Y así le va y así nos va. Sin socios, sin horizonte, sin futuro", ha lamentado Guardiola. A su juicio, el líder de los socialistas "se ha quedado solo y sin excusas" ante su decisión de cerrar la instalación nuclear. Por este motivo, se ha mostrado "absolutamente convencida" de que van a conseguir que no se cierre.