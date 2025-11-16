Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Feijóo y Guardiola en Lobón: así hemos contado el acto de precampaña del PP

Los dirigentes populares intervienen en el pabellón municipal Juan de Dios Ordoñez junto con el alcalde de la localidad, Roberto Romero

C. H.

Carmen Hidalgo Sancho

Lola Luceño Barrantes

Javier Cintas

Laura Alcázar

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, se dan cita este domingo en un acto público en Lobón, enmarcado en la precampaña electoral de cara al 21 de diciembre.

El acto tiene lugar en el pabellón municipal Juan de Dios Ordoñez de la localidad pacense, donde además de las intervenciones de los dos dirigentes, participará el alcalde del municipio, Roberto Romero.

Los periodistas de este periódico se lo narran en directo.

Acto público de Feijóo y Guardiola en Lobón

La familia y la Fundación Francisco Franco convocan misas por los 50 años de la muerte del dictador

Feijóo promete mantener Almaraz abierta y reducir más de la mitad el IVA de la vivienda a los jóvenes

Feijóo se compromete a mantener Almaraz abierta

Jordi Pujol, ingresado en un hospital de Barcelona por una neumonía

FOTOGALERÍA | El acto de Feijóo y Guardiola en Lobón, en imágenes

Vídeo | Así ha sido el mitin del PP en Lobón con Feijóo y Guardiola

¿Puede el ingreso de Jordi Pujol afectar a la fecha del juicio en la Audiencia Nacional?

