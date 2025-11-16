Feijóo y Guardiola en Lobón: así hemos contado el acto de precampaña del PP

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, se dan cita este domingo en un acto público en Lobón, enmarcado en la precampaña electoral de cara al 21 de diciembre.

El acto tiene lugar en el pabellón municipal Juan de Dios Ordoñez de la localidad pacense, donde además de las intervenciones de los dos dirigentes, participará el alcalde del municipio, Roberto Romero.

Acto público de Feijóo y Guardiola en Lobón

Feijóo finaliza su discurso: "María Guardiola. ¡Extremadura, vamos a por todas! "Con María comenzó un cambio y hay que culminarlo, el cambio empieza cuando una tierra quiere vivir mejor. Vamos a hacerlo juntos, lo necesita y merece esta tierra, y lo quiere toda España. Vamos a dejar las cosas muy claras en las urnas el 21 de diciembre y estoy convencido de que podemos lograrlo porque tenemos al mejor aliado, que es la razón", ensalza. "Tenemos, sin duda, la mejor candidata de cualquier partido político. Me he presentado muchas veces a las elecciones en una comunidad, pero no nos confiemos, porque la pinza del bloqueo (PSOE-Vox) va a intentarlo todo y tenemos que ir a por más. No demos nada por hecho, cada voto hay que ganarlo, cada pueblo recorrerlo y cada duda resolverla, solo así conseguiremos lo que necesita Extremadura. Extremadura se juega mucho, pero tiene ante sí una oportunidad histórica de decir adelante y sí con un nombre: María Guardiola. ¡Extremadura, vamos a por todas!, finaliza su discurso.

Carmen Hidalgo Sancho "Extremadura es mucho más grande que Sánchez" "Lo que le voy a decir a María Guardiola es que le gane a las elecciones a aquel que enchufó a su hermano (Gallardo) en la Diputación de Badajoz. Sánchez se cree el amo y no puede soportar que los gobiernos del PP le hagan sentir tan pequeño", prosigue en su discurso. "Que convoque elecciones para que los españoles podamos votar y mandarle a la oposición rápidamente, porque Extremadura es mucho más grande que Sánchez, lleva muchos años esperando compromisos e igualdad con el resto de España. Lo que hay es un gobierno que condena a Extremadura con Almaraz", lamenta.

Feijóo: "Sánchez no se atreve a venir por aquí" "Conseguimos garantizar que se recuperen las indemnizaciones por los retrasos del AVE, ya sé que en Extremadura eso no...", bromea. "Tenemos un presidente del Gobierno dedicado a hacer oposición al PP, en eso consistió la comparecencia del viernes. Lo que hizo fue meterse con los presidentes de las comunidades autónomas. Con todo lo arrogante que es Sánchez, lo tienes temblando, no se atreve ni a venir por aquí", ha trasladado a Guardiola.

"Aquí hay muchos partidos que se presentan a las elecciones, pero hay dos opciones: lo que quieren parar a esta tierra o los que apostamos por cambiar las cosas", añade Feijóo. "Se presentan todos contra el PP, pero el PP se presenta a favor de Extremadura y por eso vamos a ganar", asegura. Turno para hablar de vivienda: "La mayor bajada de impuestos en la historia para los jóvenes adquirir, una vivienda, la del PP, lo hemos visto la semana pasada en el Congreso". "El 30% del valor de una vivienda son impuestos y nos comprometemos a rebajarlos, haremos una rebaja del 60% del IVA, pasando del 10 al 4%, que lo pagarán los jóvenes en los plazos en los que paguen su hipoteca", ha avanzado.

Hermano de Sánchez y Almaraz "Son capaces de convencernos de toda la trola del hermano y poner al frente al que hizo el chanchullo (en alusión a Miguel Ángel Gallardo). No descartéis que metan al hermano de Sánchez en las listas del PSOE, así sabrá donde está Badajoz", asegura. "He visto cómo los diputados del PSOE aplaudían en el Congreso cuando se cierra la nuclear de Almaraz y eso es una traición a Extremadura y una indignidad. No la van a cerrar. Por eso también es necesario que ganemos el 21 de diciembre, me comprometo como candidato a la presidencia del Gobierno de España de que Almaraz no se va a cerrar", sostiene, arropado por los aplausos de los asistentes.

Feijóo: "El PSOE pretende decirnos que el tren está el mejor momento de la historia en Extremadura" "Frente a una Extremadura con carácter hay un PSOE sin personalidad, hubo un tiempo en que el PSOE tenía voz propia en la región y hoy es una extensión dócil de lo peor de pedro Sánchez. El PSOE es una una sucursal de la corrupción, mentiras y desigualdad de Sánchez", añade. "Lo mejor que le puede pasar a Extremadura es para las deudas y los privilegios del independentismo. El PSOE pretende decirnos que el tren está el mejor momento de la historia en Extremadura y es una falta de respeto, no es justo", critica.

"María adelanta elecciones para afrontarlo todo" A su juicio, Guardiola ha demostrado en los dos años de gobierno que no se está en política para perder el tiempo. "Mientras en España hay un gobierno que vive su éxito en días sobrevividos, María lo mide en problemas resueltos. En España un gobierno que lleva tres años sin presentar presupuesto. Donde el PSOE de Sánchez divide, ella une". María adelanta elecciones para afrontarlo todo y Sánchez solo retrasa lo inevitable. La pinza (en alusión a PSOE y VOX) ha querido parar a Extremadura y ella no se ha resignado", prosigue.

Interviene el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo Toma la palabra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Qué bueno es estar aquí, en Extremadura con vosotros, con toda la energía instalada en este pabellón y para apoyar a María". "Después de escuchar a María estaremos de acuerdo de que no solo representa un proyecto común, representa una forma de ser y de estar que es de mirar a la gente a los ojos, de dar la cara con honestidad y es así como se dignifica a la política", sostiene. "Esta es la política que le va bien a Extremadura y la que le hace falta a España, la que mira a los demás y no hacía uno mismo, la que entiende a los que no llegan a fin de mes, a los jóvenes que no pueden tener una vivienda, a los agricultores, a los autónomos o a las familias que quieren tener un futuro. esa es la política del PP y la que representa María Guardiola", señala.