Albiach: "Govern y Comuns hemos creado un grupo de trabajo para estudiar cómo prohibir la compra especulativa de vivienda"

Con seis diputados en el Parlament, los Comuns se han propuesto marcar el paso al Govern de Salvador Illa en materia de vivienda. Se trata de una carpeta que, junto a la financiación singular, marcará la negociación de los presupuestos de 2026. La líder de la formación en la Cámara catalana, Jéssica Albiach, revela a EL PERIÓDICO que han creado un grupo de trabajo con el Executiu para estudiar cómo prohibir la compra especulativa de pisos. Se reunirá por primera vez esta próxima semana y el objetivo es cerrar una propuesta en un plazo de dos meses.

El abogado general de la UE ha avalado que se amnistíen la malversación y el terrorismo, pero objeta los plazos de la ley. ¿Cómo lo valora?

Es una buena noticia. No es vinculante, pero marca el camino. Nosotros, a diferencia de algunos que quieren estar instalados en el rencor y en la política de la venganza, pensamos que se debe aplicar la amnistía cuanto antes. A Junqueras, a Puigdemont, pero también, por ejemplo, a Adri de Badalona, y a tantos otros. Se habla mucho de normalidad en este país, pero es cierto que ahora mismo no existe una plena normalidad.

Para negociar los presupuestos, han puesto como condición que el Govern sancione los incumplimientos del tope de precio de los alquileres. ¿A qué o a quién atribuyen que no se haya multado a nadie cuando hay 30 expedientes abiertos?

Si el Govern hace tanta gala de que quien la hace la paga, en materia de vivienda también debe ser así. Hasta ahora existe una impunidad absoluta para todos aquellos que cometen fraude. Tenemos dos vías para el régimen sancionador: la de Territori, donde se están contratando inspectores, y la de Consum [que depende de Empresa i Treball], que es la que hasta ahora se ha utilizado porque ya dispone de inspectores propios. Por tanto, el conseller Sàmper debe salir del rincón y defender, como un miembro más del Govern, el derecho a la vivienda.

La prohibición de la compra especulativa de vivienda, ¿será condición ‘sine qua non’ para los presupuestos?

Si se abren negociaciones con el Govern, será una pieza central. No me quiero apresurar, pero sí les puedo decir que, a partir de la próxima semana, el Govern y los Comuns empezaremos a reunirnos en un grupo de trabajo para estudiar cómo prohibir estas compras especulativas. Un 60% de las adquisiciones que se realizan en Catalunya se pagan al contado. Esto significa que no las compran personas normales, como nosotros, sino fondos de inversión, especuladores, que son grandes tenedores. Tenemos que evitar este acopio de vivienda en manos de unos pocos y repartirla.

¿Se podrán sumar a este grupo otras formaciones políticas?

Nos acogemos al informe encargado por el Área Metropolitana de Barcelona y hemos registrado una proposición de ley para que el Govern dé herramientas a los ayuntamientos, a través de planes especiales, para que limiten la compra de los especuladores mientras dure la emergencia habitacional y en zonas de mercado tensionado. Es decir, para que solo se pueda comprar si es para vivir. Hemos escuchado al president decir que está dispuesto a estudiarlo, así que es una medida que no puede demorarse porque, además, la próxima renovación de las zonas tensionadas será en agosto de 2026. Queremos que sea un grupo de trabajo ágil, que no se eternice, que sea discreto y, cuando ya tengamos una propuesta, quisiéramos que se pudieran sumar otros grupos como ERC y la CUP.

Jéssica Albiach, durante la entrevista con EL PERIÓDICO / ZOWY VOETEN

¿Este grupo de trabajo tiene un límite temporal?

No hemos fijado un calendario, pero nuestra proposición de ley está registrada en el Parlament y no debería tardar mucho más de dos meses.

¿Cuántos pisos cree que debe poder tener una persona?

Si tú tienes un piso por herencia, esta ley no afecta porque es para las compras. Tranquilidad absoluta. A la hora de comprar, tú debes llevar un certificado diciendo que esta es la casa en la que vivirás en un plazo de, como máximo, 12 meses. También puedes comprarle una casa a tu hijo o a tu nieta, que sea para vivir, pero no hace falta que sea ya. En este caso, evidentemente, tienes la obligación no de tenerla vacía y debes ponerla en alquiler, según el índice de precio de referencia. Además, puedes tener una segunda residencia siempre que sea en otro municipio.

Las políticas de memoria también serán una exigencia en las negociaciones. ¿Cómo piensan conseguir que la comisaría de Via Laietana deje de ser de uso policial y se convierta en un espacio de memoria?

Debe ser un espacio único de referencia para la justicia democrática y, también, para la reparación de todas las víctimas y estar a la altura del ESMA de Buenos Aires o del Museo de la Topografía del Terror de Berlín. Ya está bien de menospreciar a las víctimas y a todas las personas represaliadas durante el franquismo. Necesitamos 10 años de políticas intensivas de memoria democrática, de justicia, de reparación. La Policía Nacional puede disponer de otros espacios en Barcelona.

El Hard Rock puso fin a la pasada legislatura. En cambio, ahora, la ampliación del aeropuerto de El Prat no es un inconveniente para los pactos de los Comuns con el Govern. ¿Cómo explica esta diferencia de criterio?

En 2023 estábamos en tiempo de descuento con el Hard Rock: o se detenía en ese momento o ya no se podía detener. ¿Qué ocurre con el aeropuerto? El presidente de Aena, el señor Lucena, dice que en los próximos días empezará la licitación de la redacción del plan director. Lo hace para tranquilizar a los accionistas. Ya no está en posicionamientos de capitalismo verde, que es un fraude, está en posiciones de negacionismo climático. No puede ser que los socialistas estén por la mañana haciéndose una foto con Lula y por la tarde diciendo que quieren ampliar el aeropuerto.

Albiach, en uno de los pasillos del Parlament de Catalunya / ZOWY VOETEN

Si el Govern no logra aprobar presupuestos, ¿Illa debe convocar elecciones?

Illa dice que quiere presentar presupuestos. Primero que cumpla y después ya nos sentaremos a negociar. Sería positivo que Catalunya los tuviera, pero no a cualquier precio. No sumaremos acuerdos mientras el Govern incumple. Quiero dar un margen de confianza, que no se puede ir mucho más allá de dos meses porque tampoco tendría sentido acabar teniendo presupuestos a mediados del próximo año. Ahora bien, no tener presupuestos no equivale necesariamente a convocar elecciones.

¿Tienen alguna vía abierta en Catalunya para la reconciliación con Podem?

Las coordinadoras de los Comuns hablan con todas las fuerzas políticas y, evidentemente, en muchos municipios trabajamos juntos, como en Sabadell, Sant Feliu de Llobregat o Tarragona.

En otros no, como en Sant Cugat o Sant Boi, donde han partido peras.

En otros, no. Sí, aquí también entra la autonomía municipal.

El mes que viene tienen previsto activar las primarias para escoger el candidato a la alcaldía de Barcelona. ¿Bob Pop tiene opciones?

Quiero ser muy prudente, a mí no me corresponde. Hay un proceso de renovación de la dirección de Barcelona en Comú y la nueva dirección será la encargada de marcar los ritmos, pero creo que es una muestra de fortaleza que anima a la organización que haya personas que ya han anunciado públicamente que quieren ser candidatos.

¿Sería positivo que hubiera más de una candidatura? ¿La de Bob Pop y la de, por ejemplo, Gerardo Pisarello?

Tan positivo es que hay varias listas compitiendo como que se llegue a una lista única. No soy fetichista de ninguna de las dos opciones.