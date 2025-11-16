Albiach: "El nuevo modelo de financiación debe tener un suelo fiscal para evitar el 'dumping' entre comunidades"

La próxima semana arrancará con el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar tanto el nuevo modelo de financiación como los Presupuestos Generales del Estado. La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, defiende en esta entrevista con EL PERIÓDICO que se debe garantizar el principio de ordinalidad para Catalunya y establecer un suelo fiscal para poner fin al 'dumping' entre autonomías. También considera insuficiente el objetivo de déficit del 0,1% que pretende fijar el Gobierno.

Ante la cita del Gobierno con las autonomías, ¿qué requisitos deben tener las cuentas y el nuevo sistema de financiación para contar con su apoyo?

Por un lado, se fijará el techo de gasto, que será del 0,1% de déficit, y es insuficiente. El Gobierno tiene más margen y debería tener la mano un poco más abierta. Sobre la financiación, debe ser un modelo que conserve la solidaridad y la ordinalidad, que llegue a una cantidad de recursos adecuada a las necesidades de nuestros servicios públicos, de nuestras competencias y de los ciudadanos que somos. Tenemos un sistema que ahora mismo está caducado desde hace más de 10 años, Catalunya está infrafinanciada, aportamos muchos recursos y no vemos que esto se traduzca en una financiación justa. Y también debe contemplar un suelo fiscal. Hay que acabar de una vez por todas con esta competencia desleal, con el dumping fiscal que practican comunidades como Madrid o Andalucía, que no dejan de exigirle más y más al Gobierno, mientras la gente rica de sus territorios no es suficientemente solidaria en sus aportaciones. Esta debe ser una de las cláusulas del sistema de financiación, un criterio de justicia.

¿Han hecho algún cálculo de cuánto debería ser un mínimo para nivelarlo?

No es tanto una cuestión de dinero, sino de que no puede ser que haya territorios que eliminen el impuesto de sucesiones, porque este supone ingresos a las arcas públicas. El Gobierno debe hacer el cálculo de lo que implica esta supresión, cuánto dinero le cuesta al Estado.

Jéssica Albiach, durante la entrevista con EL PERIÓDICO / ZOWY VOETEN

ERC ha pospuesto hasta 2026 la ley para la recaudación del IRPF en Catalunya. ¿Están de acuerdo con esta propuesta?

Sí, pero quiero ser muy prudente sobre cómo se gestionan las negociaciones.

¿Cómo lo harán para conseguir también el apoyo de Compromís o del BNG?

Que Catalunya tenga lo que le toca no quiere decir que otros territorios no tengan lo que merecen, como el País Valencià, que también está absolutamente infrafinanciado. No es una amenaza que Catalunya reciba lo que le corresponde, sino que es una oportunidad para que todos tengamos una mejor financiación.

Teniendo en cuenta la ruptura de Junts con el PSOE, ¿Sánchez debe continuar?

Junts, al intentar bloquear el Gobierno, está boicoteando a Catalunya. Y se dará cuenta de que es muy mala idea. Junts tiene miedo, es normal, está viendo en las encuestas la tendencia de Aliança Catalana, pero está adoptando una estrategia política que lo único que hace es acabar reforzando, no sólo a Aliança Catalana en Catalunya, sino al PP y a Vox en España. [Junts] debería explicar en qué beneficia un Gobierno de PP y Vox a Catalunya: son los que están a favor de incendiar Catalunya, los que atacan a nuestra lengua, los que atacan la inmersión lingüística, los que están en contra de la ley de amnistía y de un sistema de financiación justo. Estamos viendo que ya dicen que dirán 'no' a todo lo que venga del Gobierno, pero, en cambio, no dirán 'no' a todo lo que venga del PP.

¿El Gobierno debe presentar Presupuestos, pese al 'no' de Junts?

Que Junts renuncie a hacer política no significa que el PSOE y Sumar renuncien a hacer política. Tienen que salir adelante. Lo primero que deben hacer es presentar unos Presupuestos expansivos y que Junts sea capaz de decir 'no'. Es el momento de que todo el mundo vea en qué posiciones está cada uno.

Jéssica Albiach, en el Parlament de Catalunya / ZOWY VOETEN

¿Cree que Sumar puede permitirse presentarse compitiendo con Podemos en unas elecciones generales?

Yo soy de los Comuns y tenemos gente que viene de Procés Constituent, de Equo, de Iniciativa, de Esquerra Unida, de Podemos, y del activismo. La colaboración e ir juntas está en nuestro ADN. Por lo tanto, en las próximas elecciones, cuantos más seamos, mejor. Debemos ser más, no ser menos.

¿Ve a Yolanda Díaz con capacidad para volver a presentarse como candidata?

Está haciendo un gran trabajo, creo que es la mejor ministra de Trabajo que hemos tenido jamás en nuestro país. Sobre quién debe liderar las próximas generales, evidentemente, creo que debe abrirse una reflexión en nuestro espacio político. Ella sería una buena candidata, pero todavía queda tiempo y no sé cuáles son sus intenciones.

¿Ada Colau sería una buena opción?

Evidentemente, sería una buena opción. Es un activo y tiene un gran capital político. Ella dijo que no formaba parte de sus planes concurrir a unas elecciones, pero sería una muy buena candidata.