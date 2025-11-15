Illa ensalza la vivienda cooperativa como "fórmula de futuro" extensible a toda Catalunya

El presidente del Govern, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han situado la vivienda cooperativa como una "fórmula de futuro". Durante el inicio de las obras de Ca l’Ordit, en el barrio de Sant Andreu de Barcelona, han destacado la importancia de este proyecto impulsado por Sostre Cívic para obtener viviendas dignas y sostenibles.

Tras la visita a las obras, Illa ha subrayado el apoyo del Govern a fórmulas solidarias para acabar con la especulación inmobiliaria. Collboni, por su parte, ha afirmado que el proyecto hace realidad la Barcelona "del futuro" a partir de la diversidad y la inclusión. El secretario de Estado de Vivienda, Francisco David Lucas, ha elogiado la perspectiva social de la iniciativa y ha reivindicado la colaboración institucional por el derecho a la vivienda.

Este proyecto de vivienda cooperativa inclusiva en Sant Andreu es la iniciativa más grande de Catalunya y del Estado, con 62 viviendas que se construirán sobre un solar municipal

Illa, Collboni y Lucas han presidido el acto de inauguración de las obras de Ca l’Ordit. Este proyecto de vivienda cooperativa inclusiva en Sant Andreu es la iniciativa más grande de Catalunya y del Estado, con 62 viviendas que se construirán sobre un solar municipal ubicado en el Passeig Torras i Bages, 126-128.

El Ayuntamiento de Barcelona ha cedido a Sostre Cívic el solar con un derecho de superficie de 99 años, dentro de las políticas municipales de apoyo a fundaciones y cooperativas para aumentar el parque social de vivienda asequible mediante el procedimiento indicado en el Convenio ESAL. "Es un pedazo de esta ciudad que queremos diversa e inclusiva", ha añadido el alcalde, que ha destacado la cantidad de gente que ha trabajado para transformar Barcelona. Collboni ha insistido en que es necesario "combatir" para que el vecindario de la ciudad no tenga que marcharse de Barcelona y hacer posible la vivienda asequible.

La receta de la colaboración institucional

El presidente de la Generalitat, por su parte, ha afirmado que el Govern "va a por todas" en materia de vivienda, y que esta es la "primera prioridad" de su ejecutivo. Illa ha insistido en que se centrarán "al máximo" para que la vivienda sea un derecho y no un bien de mercado. También ha reivindicado la colaboración institucional de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno español para impulsar el proyecto de Ca l’Ordit. Y ha opinado que hay que continuar incentivando estas fórmulas: "Hace falta colaboración y más colaboración", en lugar de "confrontar y bloquear".

El president Illa y el alcalde Collboni, durante la visita de las obras de Ca l'Ordit / ACN

Illa ha apostado por extender el ejemplo de Ca l’Ordit por toda Catalunya, y ha pedido al resto de su Govern que contribuyan en incentivar fórmulas de este tipo. Finalmente, ha reclamado "ambición" con la industrialización y la innovación. En esta línea, ha pedido utilizar más la madera, también para gestionar los bosques.

Intercooperación e inclusión

La iniciativa de Ca l’Ordit es pionera por incorporar un ambicioso proyecto de intercooperación e inclusión gracias a un acuerdo firmado con el grupo cooperativo TEB, que determina que algunas de las viviendas se reservarán para personas con discapacidad intelectual. El grupo TEB velará por la perspectiva inclusiva en todos los ámbitos del proyecto, y acompañará a la comunidad de personas con discapacidad intelectual durante la convivencia.

El proyecto quiere beneficiar así a "la mayoría", especialmente a quienes tienen más dificultades. Los impulsores de Ca l’Ordit han asegurado que no se trata de una obra cualquiera, sino que forma parte de la lucha por una ciudad más habitable, libre de especulación y con una vivienda digna para todos. Además, se está construyendo de forma colectiva y desde la organización de las socias de la cooperativa.

De aquí a dos años, hasta 62 familias copropietarias entrarán a vivir en esta nueva promoción. Contará con 10 plantas y el contrato será indefinido. En total, en Catalunya hay unas setenta iniciativas de viviendas cooperativas, en convivencia o en construcción, que representan más de 1.200 pisos.