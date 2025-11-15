La CUP sitúa la vivienda como uno de los retos prioritarios de las próximas municipales

No hay partido en Catalunya que no esté ya engrasando la maquinaria de las elecciones municipales de 2027. Este sábado ha sido la CUP la que ha reunido a más de un centenar de sus cargos electos en Arenys de Munt para poner rumbo hacia unos comicios en los que han situado la vivienda asequible como uno de los retos prioritarios a los que hay que hacer frente.

El alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha asegurado que el hecho de que no esté asegurado el derecho a la vivienda es "el gran problema" tanto de los catalanes como de los gerundenses. En este sentido, ha asegurado que desde su gobierno municipal están trabajando para limitar "al máximo" los pisos turísticos y perseguir a los ilegales, "presionar" a la Sareb para que las viviendas de las que dispone se pongan a la bolsa de techo asequible, aumentar el parque público e intentar revertir la "dinámica especulativa". Se trata, ha asegurado, de "gobernar para transformar".

En estos momentos, la CUP está involucrada en el Parlament en la regulación de los alquileres de temporada, junto al PSC, ERC y los Comuns, y han abogado por prohibir la compra especulativa de vivienda, una medida que el Govern de Salvador Illa asegura estar estudiando.

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha explicado que durante la jornada, además de abordar el problema de la vivienda, han deliberado sobre el modelo productivo y sobre la situación del catalán. El encuentro pretendía dar el pistoletazo de salida para las próximas municipales, en las que los anticapitalistas tratarán de recuperar el terreno perdido en los últimos años, especialmente en Barcelona, donde no tienen representación desde 2019.