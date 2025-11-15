50 años de la muerte de Franco
Los Comuns retan al Rey Felipe VI a "condenar abiertamente" el franquismo
Los Comuns cargan contra Sàmper por la falta de sanciones por incumplir la regulación de alquileres: "Pediremos una prueba de vida"
ERC y Comuns rechazan la ampliación del aeropuerto de Barcelona pero no la fijan como "línea roja" para pactar con el Govern
Los Comuns han exigido al Rey Felipe VI que aproveche el acto que se celebra la semana que viene en el Palacio Real coincidiendo con los 50 años de la muerte de Franco para "condenar abiertamente" el franquismo. "Si no lo hace y desautoriza las palabras nefastas de su padre, la monarquía borbónica quedará vinculada al nombre del dictador para siempre", ha asegurado el portavoz del partido y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello.
El dirigente ha querido dejar claro que su formación está "en contra" del acto convocado por la Casa Real justo en la efeméride de la muerte de Franco y no, por ejemplo, en la fecha en la que se aprobó la Constitución. En todo caso, ha retado al monarca a marcar distancia "como nunca antes ha hecho" con el régimen franquista.
Los Comuns han celebrado este sábado un acto para reivindicar la movilización social en favor de la democracia y el papel del republicanismo, los movimientos sociales y la memoria histórica en contra de la dictadura. "Nadie se rendirá y nadie se puede rendir", ha reivindicado Pisarello. El dirigente ha ganado presencia pública en las últimas semanas, aunque por ahora no ha explicitado sus intenciones de presentarse a las primarias para ser el candidato a la alcaldía de Barcelona.
En estos momentos, los Comuns están en un proceso de renovación de su dirección en la capital catalana y, justo después, previsiblemente en diciembre, aprobará el reglamento de las primarias para que se puedan oficializar candidaturas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- Las dos sentencias ya están en liza antes de que el juicio al fiscal general se declare 'visto para sentencia
- El abogado de González Amador apunta al fiscal general y a uno de los periodistas por la filtración: 'No había compromiso con su fuente salvo que fuera su fuente
- Junts salva al Gobierno de prorrogar la vida de las nucleares y congelar las tasas de AENA
- El abogado general de la UE avala que se amnistíen la malversación y el terrorismo, pero objeta los plazos de la ley
- La defensa del fiscal general proclama su inocencia y apela a 'una voluntad de no investigar' al verdadero filtrador
- El juez procesa a Errejón por agresión sexual por el testimonio 'coherente en lo esencial' de Mouliá
- Juicio al fiscal general del Estado, en directo: última hora del proceso a Álvaro García Ortiz