Investigación
La UCO registra sedes de Acciona y otras empresas en Madrid, Bilbao, San Sebastián y Sevilla por las presuntas comisiones del caso Cerdán-Koldo
La investigación integra una pieza secreta de la investigación del Tribunal Supremo
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registra desde primera hora de este viernes sedes de Acciona y otras empresas en Madrid, Bilbao, San Sebastián y Sevilla en relación con la investigación del cobro de presuntas comisiones irregulares por parte de la trama Cerdán-Koldo, han señalado a EL PERIÓDICO fuentes cercanas a la compañía. La investigación integra una pieza secreta de la investigación del Tribunal Supremo.
La vinculación de Acciona aparecía ya en el informe de la UCO que llevó a la imputación del que fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán, actualmente en prisión preventiva y al que el magistrado que instruye este asunto en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, apunta como principal responsable del entramado presuntamente corrupto. En este informe se situaba el origen de la trama en la relación mantenida entre Javier Merino, entonces delegado de Acciona en Navarra y La Rioja, y Joseba Antxon Alonso.
Según la información que dispone este diario. Los agentes de la Guardia Civil habrían entrado en las sedes de Acciona de Bilbao, Madrid y Sevilla, aunque en esta última los registros ya habrían finalizado a mediodía. En San Sebastián las firmas afectadas por esta diligencia serían Erkolan y Noran, según las fuentes consultadas. Esta última fue creada en su día por Koldo García --asesor del exministro José Luis Ábalos que da nombre a la trama-- y Joseba Antxon Alonso, socio de Cerdán en la empresa Servinabar.
La UTE con Servinabar
En su declaración en el Supremo como imputado, Merino aseguró que para poder resultar adjudicatario de Navarra y País Vasco resultaba necesario formar UTE con una empresa local. En caso contrario resultaba imposible obtener la obra.
Los registros en las instalaciones de Acciona habían sido rechazadas en un primer momento por los investigadores, dado que el tamaño de la entidad, con sus distintas sedes, hacía que se considerara que no habría dado frutos. No obstante, era una crítica frecuente de la defensa del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán al juez instructor, Leopoldo Puente. En distintos escritos, los abogados denunciaban que no se hubiera practicado esa diligencia, pese a ser supuestamente la empresa que habría resultado más beneficiada de su unión a Servinabar, la empresa cuya titularidad la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil considera que comparte con Joseba Alonso Antxon, extremo que la defensa niega.
De hecho el magistrado ya acordó el registro de todos los empresarios imputados en esta pieza del caso Koldo en la que está imputado el que fuera número Cerdán y los empresarios supuestamente beneficiados por el presunto amaño de adjudicaciones de obra pública.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- Las dos sentencias ya están en liza antes de que el juicio al fiscal general se declare 'visto para sentencia
- El decano de los Abogados de Madrid revela que la fiscal provincial se sentía 'como un sándwich' por la presión por el caso González Amador
- El abogado de González Amador apunta al fiscal general y a uno de los periodistas por la filtración: 'No había compromiso con su fuente salvo que fuera su fuente
- Junts salva al Gobierno de prorrogar la vida de las nucleares y congelar las tasas de AENA
- El abogado general de la UE avala que se amnistíen la malversación y el terrorismo, pero objeta los plazos de la ley
- La defensa del fiscal general proclama su inocencia y apela a 'una voluntad de no investigar' al verdadero filtrador
- Un interrogatorio histórico al fiscal general: la frenética noche en la que quiso ganar el relato a Miguel Ángel Rodríguez