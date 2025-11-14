El propósito de la legislatura

La relación, o mejor dicho, la no relación, entre Junts y el Gobierno acapara los focos mediáticos y políticos. Mucho ruido que alimenta que la legislatura está “bloqueada” o, simplemente, finiquitada, como le gusta aseverar al Partido Popular.

La última tensión no duró ni 24 horas. Junts salvó al Gobierno de prorrogar la vida de las nucleares y de congelar las tasas de AENA, porque votó con el bloque de la investidura.

Un bloque que tiene más socios y que pasan más desapercibidos pero que también lanzan advertencias. Como el PNV, que carga contra las “trincheras”, y pide “diálogo” para solucionar problemas como la vivienda. O EH Bildu, que le pregunta a Sánchez por el “propósito” de esta legislatura y el objetivo de “evitar la inacción”.

Una inacción que reprocha una y otra vez Sumar al Gobierno, como si no formara parte de él, en el tema de vivienda.

Problemas que se alimentan, pero a los que no se encuentra solución y así lo que se alimenta es la desafección. Como ha reconocido Sánchez, Vox y Abascal suben en las encuestas y en la calle, ante llegada de un ciclo electoral en el que apunta que PP y PSOE van a sufrir.