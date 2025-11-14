Pérez Llorca acerca el acuerdo con Vox para su investidura como president de la Generalitat valenciana

La investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat está cada vez más cerca. El candidato del PP ha mantenido este viernes una reunión con dirigentes de la dirección nacional de Vox en la que ambas partes han acercado posturas para sellar ese pacto, que está cada vez más maduro.

El propio Pérez Llorca ha destacado en redes sociales la "buena sintonía" que ha habido en el encuentro, en el que según explica se ha constatado la "voluntad de alcanzar un acuerdo" entre las partes por "responsabilidad con la reconstrucción", un ámbito de "máxima prioridad" para ambas formaciones, según ha añadido el dirigente popular, quien ha prometido ser "muy transparente cuando haya novedades relevantes".

Unas novedades relevantes que podrían materializarse en las próximas horas, ya sea en forma de anuncio de pacto entre PP y Vox o con el registro de la candidatura de Pérez Llorca ante las Corts, el paso formal necesario para cambiar de pantalla. Cuando esto suceda, la presidencia de la Cámara deberá fijar una fecha para el pleno de investidura entre tres y siete días hábiles después.

La reunión de este viernes ha sido la primera que mantiene Pérez Llorca de forma presencial con los negociadores de Vox. Desde el partido de Santiago Abascal confirman que las conversaciones con el aspirante del PP se están llevando a cabo desde la dirección nacional.