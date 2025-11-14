Catalunya vuelve a tener más mujeres que hombres en el hemiciclo del Parlament

Hace un año y ocho meses el Parlament alcanzó un hito histórico: por primera vez, las mujeres superaron en número a los hombres en el hemiciclo con 70 diputadas y 65 diputados. Hoy esa imagen se repite, con 69 mujeres y 66 hombres en sus escaños. Las parlamentarias se han vuelto a imponer, un hecho que consolida la paridad alcanzada en las últimas legislaturas y que confirma que la presencia femenina ha dejado de ser una excepción para convertirse en norma.

La perspectiva del tiempo arroja más relevancia al asunto. En la primera legislatura, que arrancó en 1980, solo había siete mujeres en la Cámara catalana (el 5,2% de los representantes) y no hace tanto, ocho años atrás, en 2018, ellas eran 59. Esto supone el 43%, un porcentaje que está dentro de la paridad, pero lejos de ser la mayoría que empieza a abrirse en los últimos meses. La cuota de género impulsada por la ley de Igualdad de 2007 garantiza que la representación de las mujeres no baje del 40% en las instituciones, un porcentaje que también debe respetarse en las listas electorales lo que hace que se traslade también en el hemiciclo. Esto, paralelamente, también lo suscribe el plan de igualdad del Parlament, avalado en 2020 y prorrogado hasta la aprobación de uno nuevo.

La actual legislatura arrancó el 10 de junio de 2024 con 65 mujeres y 70 hombres, una cifra que igualaba el récord histórico de representación femenina al inicio de un mandato registrado tres años antes, en 2021 con Pere Aragonès como president. Sin embargo, los cambios en los grupos -renuncias, sustituciones y nuevas incorporaciones- han modificado el balance. Actualmente, el Parlament cuenta con 69 diputadas y 66 diputados, todavía por debajo del máximo que se alcanzó en marzo de 2024, cuando por primera vez en la historia en la Cámara ellas eran 70.

Paridad consolidada entre los partidos

La paridad no solo se refleja en el conjunto del hemiciclo, sino también en la composición interna de los grupos parlamentarios. Todas las formaciones, salvo Vox, cumplen con la equidad de tener un mínimo de dos quintas partes de mujeres en sus filas. PSC, Junts, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana tienen un 50% de mujeres o más; mientras que el PP llega por la mínima a la paridad con un 40%. Fuera de la equidad solo queda el partido de extrema derecha liderado por Ignacio Garriga, que tiene un 27% de representación femenina, el mismo porcentaje que en la pasada legislatura, cuando los Comuns tampoco llegaron al 40% de parlamentarias.

La presidenta de los Comuns, Jéssica Albiach, en el debate de política general en el Parlament. / Manu Mitru / EPC

Las altas y bajas durante esta legislatura han favorecido la presencia de mujeres en el PSC y Junts, los dos partidos mayoritarios, pero también en Aliança Catalana, el grupo minoritario, con solo dos escaños. Nada más arrancar el mandato, los socialistas Raúl Moreno, Pol Gibert y Victor Puga abandonaron el hemiciclo por incompatibilidad con sus cargos en el Govern. En su lugar entraron dos mujeres, Gisela Navarro y Núria Navarro, y un hombre, Guillem Mateo. En las filas posconvergentes, las renuncias de David Saldoni y Jaume Giró dieron paso a dos rostros femeninos: Ariadna Urroz y Laura Martínez. En Aliança Catalana, la marcha de Ramón Abad implicó que su escaño lo cogiera Maria Rosa Soberana, siendo el único partido con un 100% de mujeres, ya que la otra diputada es Sílvia Orriols.

En el lado opuesto, la CUP, ha perdido representación femenina al entrar Xavier Pellicer por Laia Estrada, tras su dimisión. Aun así, el grupo parlamentario anticapitalista cuenta con un 50% de mujeres. En ERC las cosas se han quedado igual. La renuncia de Laura Vilagrà la suplió Lluïsa Llop y el testigo de Ruben Wagensberg lo recogió Oriol López.

La excepción de Vox

La ley de Igualdad de 2007 y el plan de igualdad del Parlament marcaron el camino para garantizar que las listas electorales fueran paritarias. La normativa obliga a que los partidos presenten candidaturas con una proporción equilibrada de mujeres y hombres (del 40% al 60%), un principio que en la práctica ha impulsado las llamadas 'listas cremallera', con alternancia entre hombre y mujer en los puestos de salida, algo que partidos como PSC, ERC y Comuns ya han instaurado a lo largo de todo el listado, pese a que, hasta agosto de 2024, con la última reforma la ley electoral, no era obligatorio. Esto se introdujo después de las celebración de las últimas elecciones catalanas.

Debate de política general en el Parlament. / Manu Mitru / EPC

Que las listas deban ser paritarias, pero partidos como Vox no alcancen el mínimo del 40% se explica por los cabezas de lista en las diferentes provincias. La ley, antes de la última reforma, obligaba a garantizar una paridad en los cinco primeros puestos, por lo que si se sitúa en los nombres de salida a hombres (hasta tres cumplen la cuota), es más fácil que ellos acaben siendo mayoría en la composición del grupo final. Por ejemplo, Vox escogió de 'número uno' en Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida nombres masculinos. En las dos últimas provincias, solo sacó un escaño y en Tarragona, que logró dos, el segundo de la lista era también un hombre.

La paridad más allá de los partidos

También la Mesa del Parlament recoge el testigo de la paridad que se instauró en la pasada legislatura, que tuvo por primera vez cuatro mujeres al frente. Este número se mantuvo cuando el hemiciclo votó, en junio de 2024, la composición del órgano rector, que sigue siendo la misma, pues no ha habido ninguna renuncia. Donde todavía no hay paridad, sin embargo, es en las presidencias de los grupos parlamentarios, donde siguen primando los hombres frente a las mujeres, que representan menos del 40%. En esta legislatura son solo tres las mujeres que lideran las filas: Jéssica Albiach (Comuns), Pilar Castillejo (CUP) -sustituyó a Estrada- y Orriols (Aliança), frente a cinco hombres de PSC, Junts, ERC, PPC y Vox.

Quedan deberes por hacer. En los últimos 45 años desde la restitución del Parlament, nunca ha habido una presidenta de la Generalitat, mientras que las presidentas del Parlament han sido solo cuatro y únicamente diez mujeres han ejercido como presidentas de grupo parlamentario, cuatro de ellas en esta legislatura -Albiach repite respecto a la anterior-. Todo ello siendo solo una la que lo ha hecho como jefa de la oposición, Inés Arrimadas, de Ciutadans, partido ya sin representación en el Parlament.