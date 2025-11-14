Era una opción desde las 17 horas
El asesor de Pradas confirma que se planteó mandar la alerta de la dana desde el inicio del Cecopi
Asegura que a las 19 horas ya estaba preparado para enviarlo, por el embalse de Forata, pero que un debate entre los funcionarios Jorge Suárez y José Miguel Basset lo retrasó
Laura Ballester
El asesor de Salomé Pradas que la grababa constantemente para alimentar las redes sociales de la consellera, Marco Presa, ha confirmado este viernes en su declaración como testigo en la causa de la dana, que el mensaje Es Alert enviado a las 20.11 horas, se planteó desde el inicio del Cecopi a las 17 horas, como un mensaje para avisar a la población. Para Presa, el Es Alert no era algo desconocido ya que ha explicado que venía de Madrid y allí se envió la alerta masiva por el temporal de nieve Filomena.
Marco Presa, que entraba y salia del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia), ha asegurado que a las 19 horas el mensaje estaba preparado para alertar sobre la presa de Forata, pero que aún tardó una hora en enviarse por el debate que se suscitó entre los dos máximos tecnicos de la emergencia: Jorge Suárez, subdirector de emergencias y José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos.
