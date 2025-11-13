Illa exige que se aplique la amnistía "con agilidad y sin subterfugios" tras el aval del abogado de la UE

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado el pronunciamiento del abogado general de la Unión Europea avalando buena parte de la ley de amnistía y ha exigido, una vez más, que se aplique con "agilidad y sin subterfugios". Se trata de un mensaje dirigido, especialmente, al Tribunal Supremo, que continúa resistiéndose a hacerla extensible a la malversación. Según la resolución que se ha hecho pública este jueves, se trata de un delito amnistiable juntamente al de terrorismo.

"El abogado ha dicho que la ley es conforme al derecho europeo. Punto y final. Estoy contento con la resolución, siempre he confiado que sería así", ha asegurado el president, que ha añadido que, en todo caso, hay que ser "prudente" hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte sentencia en los próximos meses. La resolución no es firme, pero para Illa es "significativo" el pronunciamiento del abogado general para fijar el marco en el que se producirá la deliberación final.

Desde que asumió la presidencia de la Generalitat, Illa ha insistido en que los tribunales deben aplicar la ley de amnistía que fue aprobada por una mayoría en el Congreso de los Diputados, especialmente desde que fue avalada por el Tribunal Constitucional. Y ha hecho hincapié en su deseo de que Carles Puigdemont pueda regresar a Catalunya. De hecho, fue justo después de ratificarse la constitucionalidad de la ley que decidió reunirse con el líder de Junts en Bruselas a principios de septiembre.

La satisfacción expresada por el president de la Generalitat se suma también a la que ha manifestado el Gobierno de Pedro Sánchez por las conclusiones del abogado general. "Dice con toda claridad que la ley de amnistía es conforme al derecho europeo. Ya dijimos que la ley de amnistía era constitucional y el tiempo nos está dando la razón", han asegurado.