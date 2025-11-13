Puigdemont y Junqueras celebran el aval europeo a la amnistía y exigen que se aplique la ley cuanto antes

Satisfacción en las sedes de Junts y ERC ante el pronunciamiento del abogado general de la Unión Europea Dean Spielmann sobre la ley de amnistía. El líder de los posconvergentes, Carles Puigdemont, ha celebrado el dictamen y ha considerado que deja en "evidencia" el Tribunal Supremo. En la misma línea, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha considerado que el pronunciamiento demuestra que la norma es "plenamente legal y plenamente compatible con el derecho comunitario", por lo que "allana el camino" para que se aplique la ley en España a todos aquellos que aún lo esperan. Entre ellos, los mismos Puigdemont y Junqueras.

Los dos líderes independentistas se han pronunciado así después de que Spielmann haya presentado unas conclusiones en las que avala gran parte de la ley de amnistía -que aprobó el Congreso en 2024- y que recogen que no va en contra de los intereses financieros de la Unión. Aunque el abogado general sí ve algunas deficiencias formales en la norma, el balance es positivo para los que defendieron y aprobaron la ley en su día. El pronunciamiento de Spielmann no es definitivo, pero acostumbra a tener una gran influencia sobre la sentencia final que vaya a dictar próximamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Pese a que el dictamen es favorable a los intereses de los independentistas, Puigdemont solo ve el vaso medio lleno y considera que la partida para ser amnistiado será larga. "La opinión del abogado general es muy explícita y está muy bien fundamentada, pero no olvidemos que la última palabra la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria", ha alertado en un mensaje en las redes.

El desenlace del embrollo judicial que pesa sobre la amnistía es clave tanto para el futuro de Puigdemont como el de Junqueras. El primero aspira a regresar de Bélgica de una vez por todas sin riesgo a ser detenido. El segundo aspira a ser el próximo candidato de ERC a las elecciones de la presidencia de la Generalitat. Ahora ni uno ni el otro pueden cumplir con sus planes porque el Tribunal Supremo sigue sin querer aplicarles la ley de amnistía de forma completa.

¿Y ahora qué?

Tanto Junts como ERC confían que el pronunciamiento de Spielmann sea la primera de una seria de fichas que vayan cayendo a su favor. Así, después del abogado de la UE, esperan que el TJUE dé también su aval a la amnistía, lo que anime al Constitucional a aceptar el recurso presentado por Junqueras y que todo lleve a su final deseado: que el Tribunal Supremo le acabe aplicando la ley y exonerándoles de todos los delitos.

Pese a todo, Junqueras no ha querido focalizar el día en si podrá ser o no candidato a la Generalitat: "Es irrelevante aquello que me afecte a mí personalmente". Para el líder republicano hoy ha sido el día de reivindicar que en su labor política "nunca hubo malversación y nunca hubo rebelión", por lo que ha exigido que se acabe "la persecución judicial que ha llevado a mucha gente a la cárcel o al exilio" desde que el Parlament declaró la independencia en 2017.