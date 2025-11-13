En Directo
JUICIO AL FISCAL GENERAL | DIRECTO
El juicio al fiscal general, en directo | La acusación de González Amador mantiene la petición de cuatro años de cárcel
El Tribunal Supremo sigue con el juicio que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
También ha dicho que la declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, fue muy solvente, y ha lamentado que se haya apuntado a una cierta insubordinación de la misma con respecto a las órdenes desde Fiscalía General. Igualmente, Ignacio de LUis ha apuntado como importante indicio que la jefa de prensa Hedo recocociera que actua "al dictado" de la nota de prensa, que también fue filtrada antes de su distribución a todos los medios de comunicacion.
El abogado del Colegio de la Abogacía, por su parte, califica de "muy reveladora" la testifical del fiscal al que se otorgó el caso de González Amador, Julián Salto, a la hora de valorar que lo ocurrido para reclamar los documentos necesarios para elaborar la nota de prensa no fue "nada normal" y ello por razón de la pareja del investigado, que no era otra que la presidenta de la Comunidad de Madrid. La clave es la causa-efecto, en una noche que la investigación llegó a calificar de "trepidante".
Concluye el abogado de González Amador y comienza la acusación popular que ejerce el abogado Ignacio de Luis , en nombre del Colegio de la Abogacía de Madrid.
Para el abogado, aunque no se llegue a la prueba directa contra García Ortiz, el punto segundo de la nota de prensa --donde se hablaba del reconocimiento de delitos-- estaba decidido a las once de la noche anterior a la difusi´n del mensaje "y fue dictado a Mar Hedo por García Ortiz". Ello serviría para demostrar que se vulneró por la Fiscalía el deber de reserva y sigilo, según Rodríguez Ramos, que ha añadido que "los medios que utilizan los politicos no valen para el ministerio fiscal, pero es que además García Ortiz filtró el mail a la Cadena Ser", ha concluido. Ha defendido también la indemnización de 300.000 euros para compensar el "dolor" causado a su cliente.
Se ha referido, igualmente, a los argumentos de la defensa en el sentido de que al correo que presuntamente se filtró con la confesión de González Amador pudo tener acceso "mucha gente" por el hecho de que se enviara a un mail genérico de la Fiscalia de Delitos Económicos y luego a otra carpeta a la que tenía acceso otras personas. Ha señalado Rodríguez Ramos que el acceso a dichos documentos se habría registrado, y en cambio desde la defensa nunca se aportó información sobre dicha trazabilidad ni se pidió ninguna diligencia al respecto.
Así, ha vuelto a centrarse en el periodista de la Cadena Ser para concluir que "no existe un solo elemento objetivo" que sostenga sus manifestaciones sobre cómo accedió al correo horas antes de que éste llegara a las 21.59 de ese 13 de marzo al Gmail del fiscal general. Lo mismo ha señalado con respecto al subdirector de elDiario.es José Precedo, que aseguró tener el citado correo desde días antes. A juicio de esta parte, sus manifestaciones, al igual que las que realizó el periodista de La Sexta Alfonso Pérez Medina, no sirven de prueba de descargo para García Ortiz.
En cuanto a los periodistas, el abogado ha comentado que como "tienen derecho a acogerse a no revelar sus fuentes con la amplitud que ellos consideren", sus sus declaraciones en este juicio "no pueden ser valoradas como una declaración testifical normal" y por ello deben ser tomadas en cuenta "con especiales cautelas".
A partir de ahí, Rodríguez Ramos ha relatado el uso por parte de esta información que se hizo desde el Gobierno, incluso por parte del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para señalar al empresario, algo que no hizo más que aumentar con una "intensidad argumental diaria" a nivel nacional. Así, "ese relato de culpabilidad quebró la presunción de inocencia, y eso día a día, día a día, por parte de miembros del Gobierno de españa que le llaman delincuente confeso", ha insistido el abogado.
En cuanto al uso por parte del ex líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, de un documento con el mismo contenido que el correo que le había sido reenvíado por la asesora en Moncloa Pilar Sánchez Acera, el abogado de la acusación apunta a que se utilizó el diario digital El Plural para "blanquear" el uso ilícito de este documento. "Hacía falta que se publicara antes en un medio", ha explicado. "Disponían de un documento antijurídico, y al publicarlo en un medio para transformarlo en un documento ya lo habían blanqueado", señalando que a partir de ahí pudo ser utilizado políticamente contra Díaz Ayuso.
En cuanto a la nota de prensa, el letrado ha leído su contenido, en el que apuntaba a un reconocimiento del delito por parte de la defensa del empresario, y ha señalado que añadir estros datos "no era necesario para neutralizar ningún bulo ni para saber de donde había salido o dejado de salir la propuesta de conformidad". A su juicio, lo que se lanzó fue "un relato institucional de confesión y culpabilidad firmado y en boca del Ministerio Fiscal", contra su cliente.
