Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el Congreso

Junts salva al Gobierno de prorrogar la vida de las nucleares y congelar las tasas de AENA

ERC, Junts y PNV se alían con el PP para subir las indemnizaciones de Renfe a los viajeros en caso de retraso

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados / Eduardo Parra / Europa Press

Miguel Ángel Rodríguez

Iván Gil

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Junts ha salvado al Gobierno de prorrogar la vida de varias centrales nucleares. Con una abstención, los posconvergentes han hecho que decaiga una enmienda presentada por el PP a la Ley de Movilidad Sostenible que suprimía la fecha de cese definitivo y de explotación de las centrales de Almaraz (Unidades I y II), Ascó I y Cofrantes. Además, los posconvergentes se han situado junto al bloque de la investidura para oponerse a otra enmienda de los populares para congelar las tasas de AENA. La norma, que ha recibido el visto bueno definitivo de la Cámara Baja, sí incluye una enmienda del PP, aprobada con los votos de Vox, ERC, Junts, PNV y UPN, para subir las indemnizaciones de Renfe a los viajeros en caso de retraso de sus trenes.

Tras una semana con dudas sobre qué iba a hacer Junts ante la iniciativa del PP para abrir la puerta a una ampliación de la vida de las tres centrales nucleares, los de Carles Puigdemont han terminado librando al Ejecutivo de un nuevo embrollo. Como ya hicieron en junio ante una proposición de ley de los populares que perseguía un fin similar, los posconvergentes se han abstenido, dejando una votación de lo más ajustada: 171 votos a favor -PP, Vox y UPN- frente a 172 'noes' -PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y los diputados Águeda Micó (Compromís) y José Luis Ábalos, ambos en el grupo mixto- y las 7 abstenciones de Junts.

Al margen de esta cuestión, el Gobierno también se ha salvado de tener que congelar las tasas de AENA. Los populares habían incluido una enmienda para que, en el plazo de tres meses, activara los mecanismos para "congelar las tasas aeroportuarias durante los ejercicios 2027 a 2031". La aprobación de esta enmienda hubiera exigido que la empresa pública reexaminara su plan de inversión en los aeropuertos, entre las que se encuentra la ampliación del Aeropuerto Barcelona-El Prat.

Los retrasos de Renfe

No obstante, no todo han sido victorias para el Gobierno. ERC, Junts y el PNV han sumado sus votos a PP y Vox para recuperar las indemnizaciones establecidas para los retrasos de AVE superiores a los 15 y 30 minutos. Sin embargo, desde el departamento que dirige Óscar Puente considerar que esta medida no tiene encaje jurídico. Estas mismas fuentes avanzan que se buscarán los mecanismos para invalidarla porque no cabría en un escenario de libre competencia, como el actual, sino que estaría pensada para un régimen de monopolio.

"Es un brindis al sol populista", critican, para señalar que “la liberalización del sector ferroviario dejaría a Renfe en inferioridad de condiciones respecto de sus competidores". Por todo ello, aseguran que Renfe evaluará la fórmula jurídica correspondiente "para seguir aplicando las compensaciones vigentes que, a pesar de todo, continúan siendo las más ventajosas del sector para nuestros usuarios". "No entendemos por qué el PP solo quiere penalizar a Renfe, empresa española y pública, y no tocar a las empresas como Ouigo e Iryo”, cargan desde Transportes. "Quiere penalizar a la empresa pública que ofrece servicio fundamental a millones de personas y que es fundamental para la vertebración de España", concluyen.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
  2. El decano de los Abogados de Madrid revela que la fiscal provincial se sentía 'como un sándwich' por la presión por el caso González Amador
  3. Un interrogatorio histórico al fiscal general: la frenética noche en la que quiso ganar el relato a Miguel Ángel Rodríguez
  4. El Gobierno desbloquea la regulación del alquiler temporal para compensar el gesto a Junts con la ley sobre multirreincidencia
  5. Leire Díez, en la grabación del fiscal Stampa: 'Soy la persona que ha puesto el PSOE
  6. Euskadi se suma a las comunidades del PP contra el plan de centros tutelados tras la reubicación de menores migrantes
  7. Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
  8. DIRECTO | Carlos Mazón comparece ante la comisión de investigación de Les Corts

Junts salva al Gobierno de prorrogar la vida de las nucleares y congelar las tasas de AENA

Junts salva al Gobierno de prorrogar la vida de las nucleares y congelar las tasas de AENA

Puigdemont y Junqueras celebran el aval europeo a la amnistía y exigen que se aplique la ley cuanto antes

Puigdemont y Junqueras celebran el aval europeo a la amnistía y exigen que se aplique la ley cuanto antes

El abogado de González Amador apunta al fiscal general y a uno de los periodistas por la filtración

El abogado de González Amador apunta al fiscal general y a uno de los periodistas por la filtración

El abogado general de la UE avala que se amnistíen la malversación y el terrorismo, pero objeta los plazos de la ley

El abogado general de la UE avala que se amnistíen la malversación y el terrorismo, pero objeta los plazos de la ley

El PP pone la financiación de las primarias del PSOE que ganó Sánchez en el foco de la comisión del Senado

El PP pone la financiación de las primarias del PSOE que ganó Sánchez en el foco de la comisión del Senado

Ayuso defiende la acción de Quirón tras las acusaciones de Sánchez de privatización de la sanidad madrileña

Las acusaciones mantienen sus peticiones de cárcel para García Ortiz

Las acusaciones mantienen sus peticiones de cárcel para García Ortiz

El Congreso da el visto bueno a la ley de Atención a la Clientela que blinda el uso del catalán

El Congreso da el visto bueno a la ley de Atención a la Clientela que blinda el uso del catalán