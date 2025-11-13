El juez archiva el caso contra el exdirector del Meteocat Oriol Puig por promover un cártel de empresas

El Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona ha archivado el procedimiento abierto a Oriol Puig, hermano del exconseller Felip Puig, por una presunta adjudicación irregular en la instalación, mantenimiento y suministro de piezas de estaciones de meteorología y radares cuando era director del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC-Meteocat). Ha sido la misma Fiscalía Anticorrupción quien ha solicitado el sobreseimiento de este procedimiento penal porque, tras las prácticas de diligencias, "no resulta debidamente justificada" la perpetración del ningún delito, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La investigación nació precisamente de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que atribuía a Puig el impulso de un cártel de empresas para que se repartieran la adjudicación de algunos servicios. Una denuncia que derivaba, asimismo, de un informe de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) que alertaba de irregularidades en las adjudicaciones de radares y estaciones meteorológicas de Catalunya entre los años 2011 y 2019.

Sanción anulada

La fiscalía acusaba de un delito de fraude a la administración pública y basa su denuncia en un informe de la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) que en 2019 sancionó a Puig y a las empresas ADASA y MCV por constituir un cártel que se habría repartido las adjudicaciones de las estaciones meteorológicas. En una sentencia posterior, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) anuló por una cuestión formal la sanción a Puig. En su informe, la ACCO concluía que las empresas ADASA y MCV se habrían intercambiado información para hacerse con el mercado en varias convocatorias de licitaciones para la instalación y mantenimiento de radares y estaciones del Meteocat.