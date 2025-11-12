Directo | Sánchez reclama la unidad europea para hacer frente a la crisis de la vivienda y la emergencia climática

Además de la vivienda, el presidente abordó "la emergencia climática" y remarcó que el cambio climático "mata y empobrece".

En este sentido, señaló que la apuesta por las energías renovables permitió en España tener en 2024 un precio de la electricidad un 40% menor que el que hubiésemos tenido con el mix de 2019. "Y esto nos está ayudando a su vez a atraer inversión, generar empleo y reindustrializar nuestro país, y esto nos está ayudando a su vez a atraer inversión, generar empleo y reindustrializar nuestro país. El modelo español puede ser el modelo para Europa y el mundo".

Así, sentenció que "mientras sea presidente del Gobierno, España cumplirá sus compromisos. Para salvar vidas. Para modernizar sectores enteros en riesgo por la emergencia climática, como el campo o el turismo".