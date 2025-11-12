Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Sánchez reclama la unidad europea para hacer frente a la crisis de la vivienda y la emergencia climática

Alberto Núñez Feijóo, buscará visualizar que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por la corrupción y recalcará que la situación es "insostenible"

DIRECTO | Sesión de control al Gobierno en el Congreso

José Luis Escudero

Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles 12 de noviembre ante el Pleno del Congreso de los Diputados por una larga lista de asuntos, aunque intentará centrar el debate en la gestión de los servicios públicos, en especial la Sanidad, para tratar de atacar al PP. Por su parte, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, buscará visualizar que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por la corrupción y recalcará que la situación es "insostenible" al no tener Presupuestos ni mayoría parlamentaria.

  1. Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
  2. Qué pasa si Susana Polo, ponente de la sentencia del fiscal general del Estado, se decanta por su absolución
  3. Abascal apuesta por la lepenización definitiva de Vox tras romper con el núcleo fundador
  4. Un interrogatorio histórico al fiscal general: la frenética noche en la que quiso ganar el relato a Miguel Ángel Rodríguez
  5. El decano de los Abogados de Madrid revela que la fiscal provincial se sentía 'como un sándwich' por la presión por el caso González Amador
  6. El Gobierno desbloquea la regulación del alquiler temporal para compensar el gesto a Junts con la ley sobre multirreincidencia
  7. Al marginar a sabiendas al Ministerio de Hacienda el Supremo asume condenar al fiscal general del Estado como 'falso culpable
  8. Euskadi se suma a las comunidades del PP contra el plan de centros tutelados tras la reubicación de menores migrantes

Directo | Sánchez reclama la unidad europea para hacer frente a la crisis de la vivienda y la emergencia climática

Xi recibe al Rey con todos los honores y pone la alianza "constructiva" con España como modelo a seguir

Xi recibe al Rey con todos los honores y pone la alianza "constructiva" con España como modelo a seguir

El Gobierno se enroca en la inocencia del fiscal general: “No hay ninguna prueba contra él”

DIRECTO | Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso

Polémica en un pueblo de Jaén: su alcalde de Vox reparte calendarios con la cara de Franco

Polémica en un pueblo de Jaén: su alcalde de Vox reparte calendarios con la cara de Franco

Sánchez atacará al PP en el Congreso con la gestión de la Sanidad mientras Feijóo se centrará en la corrupción

El juicio al fiscal general afronta hoy el día clave con su declaración y la del teniente coronel Balas

Feijóo busca el equilibrio de su relación con Vox en dos comunidades donde la relación ha sido notablemente distinta

