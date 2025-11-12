Los Mossos d'Esquadra piden medidas de conciliación: "Detrás del uniforme hay padres y madres"

Un grupo de Mossos d'Esquadra ha acudido este miércoles al Parlament con un propósito diferente al habitual. Esta vez no era para custodiar el edificio, escoltar a un político o vigilar una manifestación convocada ante la Cámara. Lo han hecho para presentar un listado de medidas que reclaman a la Generalitat para mejorar la conciliación entre trabajo y familia. "Detrás de cada uniforme hay padres, madres, hijos e hijas que lo merecen", ha dicho la agente del cuerpo y miembro de CCOO Maria Mariscal.

La policía catalana ha vehiculado estas demandas a través de una propuesta de resolución que ERC y los Comuns han registrado en el Parlament y que se votará en la Comisión de Interior. Una propuesta que, en caso de salir adelante -algo que no está garantizado-, será un mandato que el Govern de la Generalitat deberá comprometerse a aplicar. El problema de estas resoluciones es que, si no se aplican, no hay mecanismos que penalicen al ejecutivo catalán.

Sea como sea, el escrito lanza varias peticiones. Por ejemplo que, en los concursos generales de traslados, los agentes con hijos menores de 14 años tengan "prioridad para obtener plaza cerca de su domicilio familiar". También reclaman un "mecanismo formal de flexibilización horaria" y, si hace falta, "una reasignación temporal a otra unidad" para que un agente tenga más facilidades para conciliar.

Laia Cañigueral (ERC), la agente de los Mossos Maria Mariscal y el diputado Andrés García Berrio (Comuns). / Marta Sierra / ACN

Mariscal ha comparecido en la sala de prensa acompañada de los diputados Laia Cañigueral (ERC) y Andrés García Berrio (Comuns). Ha denunciado que ahora mismo esta conciliación "no es una prioridad" ni para el cuerpo ni para la Conselleria de Interior, por lo que ha exigido un "plan de mejoras". La gran crítica que hacen estos mossos es que ahora mismo la posibilidad de conciliar está en manos del mando policial de la unidad de turno, cuando debería haber unas reglas básicas que se aplicaran en todos los casos. "Ignorar esta realidad no solo es injusto, sino que va en contra del interés de los niños y las personas dependientes", ha dicho.

Otra de las medidas que se proponen es regular un "mecanismo horario específico" cuando los dos progenitores sean miembros del cuerpo. También piden ampliar el permiso de días cuando un hijo o una persona dependiente esté hospitalizado o tenga prescrito reposo en casa. El problema, denuncian los Mossos, es que ahora las medidas de conciliación son tan pocas que se ven obligados a pedir una reducción del trabajo que acaba suponiendo una penalización retributiva.

¿Quién protege a los que protegen? Maria Mariscal — Agente de los Mossos d'Esquadra

Para que todas estas medidas tengan una coherencia y un marco propio, la resolución concluye la necesidad de aprobar un "Plan Integral de Conciliación Familiar del Cuerpo de Mossos d'Esquadra" que actúe como "marco de referencia único" cuando un agente pida conciliar. Además, se propone crear una comisión específica, con representantes sindicales y de la administración, para garantizar que se apliquen las medidas y que su implementación no esté en manos de la "discrecionalidad del mando" correspondiente. Mariscal ha denunciado la paradoja que supone ser los que se encargan de proteger a la población y, a la vez, sentirse desprotegidos por esta situación. "¿Quién protege a los que protegen? Presentamos nueve medidas concretas. No son ideas abstractas sino soluciones viables", ha concluido.

"Cuidar" a los Mossos

La diputada Laia Cañigueral ha defendido que es importante "cuidar a los responsables de garantizar la seguridad de los catalanes y catalanas". Sobre todo, ha añadido, a las miembros del cuerpo que son mujeres y que están expuestas a la brecha salarial. El diputado Andrés García Berrio ha dicho que la propuesta de resolución abre un debate "clave y necesario" para mejorar las condiciones de un trabajo que "ya de por sí es muy duro". El próximo capítulo, el día que el texto se vote en la comisión.