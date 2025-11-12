La "fontanera del PSOE" dijo al fiscal Stampa que trasladaría a Cerdán la información que obtuviera sobre jueces y fiscales

La calificada en una grabación del fiscal Ignacio Stampa como "fontanera" del PSOE Leire Díez trasladó a este funcionario del Ministerio Público en la reunión que mantuvieron el 7 de mayo que pese a que el entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán no había acudido al encuentro, ella se encargaría de informarle de todo: "Yo traslado luego, luego tengo reunión con él", dijo.

En el audio de la conversación, que ha sido aportado al juzgado por el exfiscal Stampa, la propia Díez se presenta como "la persona que ha puesto el PSOE a ver que había detrás de todo esto", según consta en la grabación, en la que Díez apunta que el encuentro "es confidencial".

Ignacio Stampa. / José Luis Roca

En este punto de la conversación, el fiscal incide en preguntar si Félix Bolaños o Santos Cerdán conocían la existencia de la reunión: "¿El ministro de Justicia lo sabe?", a lo que Díez responde que "lo sabrá". Entonces Stampa alude a Pedro Sánchez señalando: "Y el presidente, ¿sí lo sabe ya…?". Leire Díez zanja sus dudas: "No, no…si da igual, si yo no me lío con nada, si yo ¿para qué quiero reunirme contigo y saber todas estas historias si no me sirven para nada?".

En el encuentro que el fiscal Ignacio Stampa mantiene con Díez y los empresarios Luis del Rivero y Javier Pérez Dolset, se oye cómo este le incluye entre las "víctimas" de la presunta trama de corrupción policial y judicial; y le explica que, tras la imputación de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este habría dado la orden de limpiar.

García Castellón

El empresario al que Anticorrupción acusa de apropiarse de 37,5 millones de la tecnológica Zed sostiene que las acusaciones en su contra son falsas y asegura que obtuvo pruebas de ello, que habría entregado en el Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo entonces titular, Manuel García Castellón, declaró secreto. "La vida sigue, hasta que sale la imputación de Begoña, la mujer del presidente, en abril del año pasado, y entonces Leire me llama y claro, se monta un revuelo tan grande… ¿No están todos los audios de los espionajes al presidente ahí? Y le dije sí, y se los di, entonces ella ya volvió allí a su casa y le dijo mira hay todo esto, y entonces el presidente ya dijo: 'Que se limpie todo'", se puede oír en el audio entregado al juez Zamarriego.

Lucía Feijoo Viera

Sus palabras son corroboradas por la propia Leire Díez con un "límpiese". Pérez Dolset lo desarrolla en su siguiente intervención: "Límpiese, sin límite. Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera. Y la politización del sistema judicial…"

Stampa añade entonces: "Y los fiscales que trabajábamos sin respiro con esto, fuera". Leire Díez le responde que tienen que hablar también de eso, a lo que el fiscal recoge el guante y aprovecha para volver a preguntar por qué le habían convocado.

A lo largo de su conversación con Stampa, tanto Pérez Dolset como Leire Díez se dedican a criticar a la Fiscalía Anticorrupción, de la que Alejandro Luzón es el jefe. "Pero es que uno de los que tiene que empujar esto es la fiscalía, o sea, aquello es…o sea, Luis y yo les llamamos la fiscalía procorrupción", señala el empresario, a lo que la exmilitante socialista apostilla "que el anti le queda largo".

"Lo que ha hecho Luzón con Aldama"

Más adelante, la excargo del PSOE critica la decisión del fiscal jefe de Anticorrupción de poner en libertad al comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, después de que este prometiera colaborar con la justicia. "Y ahora mismo veo a Luzón como un kamikaze, no mide, porque lo que ha hecho con Aldama, lo que ha hecho con Aldama… es para decirle, pero, ¿Qué habías bebido ese día? Pa'que nos lo bebamos juntos… ¡Porque lo que ha hecho con Aldama no se explica!".

Leire sigue señalando lo que le parece el caso Koldo. "Otra cosa que yo dije es que la causa esta de Ábalos, Koldo, y todo esto, que a mí jurídicamente me parece una aberración!, señala. Seguidamente, la exmilitante afirma que la causa es "éticamente, castración química, una expresión que repite varias veces para añadir: "¿Que sea cohecho? Seguro, no le va a librar del cohecho ni Blas, aunque no sea más que por lo de la Jésica esta, pero todo esto que se está montando…".

La fiscal provincial

En otro momento, cuando comentan la salida de Stampa de la Fiscalía Anticorrupción en 2020 y que luego éste obtuvo el apoyo de la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, la exmilitante del PSOE da a entender que el fiscal general está al corriente de sus encuentros.

"Bueno, en algún momento, no sé si esta semana o la que viene, lo sabrá que me he reunido", señala Leire Díez, a lo que Stampa responde "¿Pilar?", y ella responde: "No no, Álvaro...y que me has contado esta historia, porque yo necesitaba saber por qué no se quiso abrir lo de V (en referencia al comisario jubilado José Manuel Villarejo). Más adelante, Stampa insiste: "Entonces, ¿Álvaro dices que lo va a saber, que yo he estado aquí?", a lo que la "fontanera" responde que "lo va a saber" porque "también mido los tiempos", zanjó.