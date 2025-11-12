La Fiscalía apoya investigar los ataques en Catalunya del grupo neonazi que alentó la cacería de Torre Pacheco

El grupo neonazi 'Deport Them Now', que alentó la cacería contra personas inmigrantes que se desató en verano en Torre Pacheco (Murcia), está en el punto de mira de la justicia en Catalunya por sus actividades en esta comunidad. La Fiscalía contra los delitos de odio ha emitido una resolución en la que avala investigar a este grupo por los delitos incitación al odio y asociación ilícita.

El pronunciamiento de la Fiscalía parte de una denuncia presentada por el grupo de los Comuns en el Parlament y por el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mataró, Sergi Morales, del mismo partido. En su escrito, alertaron de que 'Deport Them Now' participó en mayo en una concentración en Mataró contra la inmigración convocada por Vox. En ella, el líder del grupo compareció con una "estética militar realizando el saludo nazi" y gritando detrás de la pancarta 'Remigration' proclamas como "inmigración, deportación" y "los españoles somos superiores". La misma denuncia también recogía una ataque a un establecimiento de kebab en Sabadell y a una mezquita en Piera.

Tras estudiar el caso, la Fiscalía contra los delitos de odio invoca el artículo 510 del Código Penal que recoge penas de prisión de uno a cuatro años y una multa de seis a doce meses contra aquellos que promuevan el "odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o una parte del mismo" por motivos "racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencia". La fiscal también considera que, por los mismos motivos, 'Deport Them Now' podría incurrir en un delito de asociación ilícita recogido en el artículo 514 del mismo Código.

Ahora mismo, el juzgado de instrucción número dos de Mataró ya tiene unas diligencias abiertas para investigar a este mismo grupo neonazi. Como la ley establece que, si un juez está realizando una investigación la Fiscalía no puede investigar por cuenta propia, el fiscal de delitos de odio archiva sus diligencias pero las remite al juzgado y le anima a seguir adelante con sus pesquisas. Así consta en el escrito, avanzado por 'el diario' y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Ahora el caso seguirá en el juzgado de Mataró, en el que los Comuns han sido aceptados como acusación popular.

La dirigente de los Comuns en Mataró Noe Ayguasenosa y el diputado de los Comuns Andrés García Berrio. / Marta Sierra / ACN

En una comparecencia desde el Parlament, el diputado de los Comuns Andrés García Berrio ha celebrado la resolución de la justicia porque ha considerado que la ultraderecha violenta ya hace tiempo que es un "problema grave" en Catalunya, el resto de España y el conjunto de Europa. "Consideramos que hasta ahora no se le ha dado la importancia política y jurídica que tenía", ha añadido, y ha confiado que el pronunciamiento del fiscal marque un cambio de tendencia.

El vínculo con Mataró

'Deport Them Now' tiene un fuerte vínculo con Mataró. Quien es considerado como uno de sus líderes, Christian Lupiáñez, residía en la localidad antes de entrar en prisión preventiva acusado de haber incitado los disturbios del mes de julio pasado en Torre Pacheco. No es casualidad, por tanto, que un mes antes, en mayo, el grupo neonazi se sumara a la manifestación antinmigración en Mataró que ahora se investiga.

En el Parlament este miércoles también ha comparecido la dirigente de los Comuns en Mataró, Noe Ayguasenosa. Ella ha recordado que en la protesta de mayo Lupiáñez no estaba solo, por lo que ha pedido que también se investigue a todos los que le acompañaron ese día. Además, ha defendido la labor de su partido para combatir aquellos que abonan la "apología de la violencia y la ruptura social". "Es un terreno muy peligroso, no nos podemos quedar parados", ha dicho.

¿Conexión con Vox?

En la denuncia original de los Comuns, este partido busca trazar una conexión entre 'Deport Them Now' y el partido político Vox. Se explica, por ejemplo, que en la manifestación de mayo Lupiáñez estuvo conversando con el concejal de Vox en Mataró y el miembro del consejo comarcal del Maresme Jose Casado. También considera que ambas organizaciones practican las mismas técnicas de "desinformación" en las redes sociales. Por todo esto, pedían investigar "los nexos" entre Vox y el grupo neonazi.

El diputado García Berrio ha insistido desde el Parlament que hay que indagar en "los vínculos" entre 'Deport Them Now' y el partido de Santiago Abascal. En el escrito de la Fiscalía, se recoge esos contactos el día de la manifestación entre los neonazis y Vox, pero no le atribuye ninguna práctica sospechosa al partido de extrema derecha. En cualquier caso, el caso sigue abierto en el juzgado de Mataró.