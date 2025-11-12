Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vivienda

Feijóo se compromete a bajar del 10 al 4% el IVA en la compra de vivienda a los jóvenes

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España).

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Mariano Alonso Freire

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió este miércoles a que si llega al Palacio de la Moncloa bajar el IVA que abonen los jóvenes cuando vayan a comprar una vivienda.

Será una "bajada histórica de impuestos a los jóvenes en vivienda, tanto para comprar una vivienda nueva como de segunda mano, del 10% al 4% de IVA", dijo Feijóo desde la tribuna del Congreso durante la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso.

Expuso que será un impuesto "como la hipoteca", que los jóvenes podrán pagar en "10, 15 o 20 años".

Es más avanzó que si llega a la Presidencia del Gobierno la política de vivienda estará en manos de su "Vicepresidencia Primera", lo que provocó carcajadas en la bancada del Gobierno y del propio Pedro Sánchez.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
  2. El decano de los Abogados de Madrid revela que la fiscal provincial se sentía 'como un sándwich' por la presión por el caso González Amador
  3. Qué pasa si Susana Polo, ponente de la sentencia del fiscal general del Estado, se decanta por su absolución
  4. Abascal apuesta por la lepenización definitiva de Vox tras romper con el núcleo fundador
  5. Un interrogatorio histórico al fiscal general: la frenética noche en la que quiso ganar el relato a Miguel Ángel Rodríguez
  6. El Gobierno desbloquea la regulación del alquiler temporal para compensar el gesto a Junts con la ley sobre multirreincidencia
  7. Al marginar a sabiendas al Ministerio de Hacienda el Supremo asume condenar al fiscal general del Estado como 'falso culpable
  8. Euskadi se suma a las comunidades del PP contra el plan de centros tutelados tras la reubicación de menores migrantes

Espinosa de los Monteros: "El PSOE debe volver algún día a ser un partido simplemente equivocado"

Letizia y la primera dama china visitan el corazón de la innovación social en Pekín

Letizia y la primera dama china visitan el corazón de la innovación social en Pekín

Directo | Sánchez afirma que España sufre una "oposición destructiva" y Feijóo le acusa de condenar al país al bloqueo

Directo | Sánchez afirma que España sufre una "oposición destructiva" y Feijóo le acusa de condenar al país al bloqueo

Sánchez calienta la precampaña de las autonómicas erigiéndose en garante de la sanidad frente a las privatizaciones

Sánchez sobre el PP: "Privatización, recortes y precariedad ese ha sido el mantra del Partido Popular al Estado de Bienestar"

Sánchez sobre el PP: "Privatización, recortes y precariedad ese ha sido el mantra del Partido Popular al Estado de Bienestar"

Xi recibe al Rey con todos los honores y pone la alianza "constructiva" con España como modelo a seguir

Xi recibe al Rey con todos los honores y pone la alianza "constructiva" con España como modelo a seguir

Feijóo se compromete a bajar del 10 al 4% el IVA en la compra de vivienda a los jóvenes

Feijóo se compromete a bajar del 10 al 4% el IVA en la compra de vivienda a los jóvenes

Día clave con la declaración de Álvaro García Ortiz y los agentes de la UCO