Polémica en un pueblo de Jaén: su alcalde de Vox reparte calendarios con la cara de Franco

Francisco García Avilés, alcalde de Puente de Génave (2.180 habitantes, Jaén), vuelve a situarse en el foco de la polémica con el reparto de calendarios con la imagen de Francisco Franco.

No es la primera vez que este político de Vox comparte este tipo de almanaques: ya en años anteriores, había compartido calendarios franquistas a los clientes de su asesoría laboral, donde trabajaba antes de ser escogido como edil puenteño.

Un ejemplo de ello son los 800 ejemplares que repartió en 2024: los calendarios llevaban las imágenes de Franco y José Antonio Primo de Rivera junto a la frase "Yo soy responsable solo ante Dios y la historia".

Bandera anticonstitucional

En los de ahora, aparece la imagen del dictador junto al lema “Franco, Franco, viva España, arriba España” y la bandera anticonstitucional del águila.

Ha sido el propio García Avilés el que ha difundido el diseño de los calendarios para 2026 a través de sus redes sociales.

Aun así, el intendente esquiva cualquier responsabilidad política con el argumento de que el negocio pertenece a su exmujer Géssica Brandao.

Contra la Memoria Democrática

En consecuencia, algunos vecinos del pueblo y otros partidos jiennenses han denunciado los hechos. Además, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Provincia de Jaén ha denunciado al alcalde frente a la Subdelegación del Gobierno y la Fiscalía

El secretario de Memoria Democrática del PSOE de Jaén, Miguel Ángel Valdivia, ha definido la iniciativa como “una vergüenza y un bochorno nacional".

Asimismo, Valdivia ha exigido que “caiga todo el peso de la ley” sobre los responsables de esta “barbaridad” que “exalta la dictadura franquista, que tanta muerte, violencia, represión, pobreza y atraso llevó al pueblo español con duras represalias hacia las víctimas democráticas y al colectivo homosexual”.

"Cuatro titulares de mierda para atacar a la derecha"

El socialista también ha explicado que el escrito de la denuncia está firmado por la junta directiva de la asociación, pero también en nombre de “muchos familiares de las víctimas democráticas, represaliadas por la dictadura franquista”.

Lejos de pedir perdón y desdecirse, Francisco García Avilés ha compartido un texto en Facebook en el que explica que “los calendarios se llevan haciendo más de 30 años, en los cuales nunca se ha generado tal polémica”, por lo que relaciona el escándalo con su alcaldía -conseguida por "mayoría absoluta", destaca- y no con los calendarios, a la vez que dice que todo es culpa de “esta sociedad de mierda que busca cuatro titulares de mierda para atacar a la derecha”.

“No se pretende ni se ha pretendido [con los calendarios] otra cosa que difundir un apelato a la libertad de expresión”, escribe García Avilés en su publicación.

"Defensor de la libertad de expresión"

A su vez, el alcalde lamenta, de acuerdo con su criterio, vivir en una sociedad censurada “en los últimos tiempos por la izquierda de este país”.

Por otra parte, García Avilés, que se autodenomina como “defensor de la libertad de expresión”, ha considerado oportuno igualar los efectos de su calendario con los de una bandera republicana, ha criticado el progresismo y se ha mostrado enojado por las palabras “extrema derecha” y “facha”.

En sus últimas líneas, el alcalde ultraderechista ha señalado a “una serie de socialistas traumados que no terminan de asumir que perdieron una guerra en el año 1939”, como los culpables de las críticas que ha recibido en los últimos días.