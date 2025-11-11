Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elecciones autonómicas

Vox designa a Óscar Fernández candidato en Extremadura

Fernández es actualmente el portavoz del partido en la Asamblea de Extremadura y sustituirá a Ángel Pelayo Gordillo

Los cinco diputados de Vox en la Asamblea de Extremadura

Los cinco diputados de Vox en la Asamblea de Extremadura / VOX EXTREMADURA

Mariano Alonso Freire

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Óscar Fernández será el candidato de Vox a las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura, tal y como ha anunciado este martes el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, en una comparecencia al término de la reunión de la Ejecutiva del partido que ha realizado la designación, presidida por Santiago Abascal. Fernández es actualmente el portavoz del partido en la Asamblea de Extremadura y sustituirá a Ángel Pelayo Gordillo, que a partir de ahora se centrará en su actividad en el Senado, tal y como ha anunciado el propio Garriga.

Noticia en elaboración.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
  2. La jueza envía a juicio al teniente general de la Guardia Civil Vázquez Jarava y al empresario canario del 'caso Cuarteles
  3. Al marginar a sabiendas al Ministerio de Hacienda el Supremo asume condenar al fiscal general del Estado como 'falso culpable
  4. Qué pasa si Susana Polo, ponente de la sentencia del fiscal general del Estado, se decanta por su absolución
  5. Abascal apuesta por la lepenización definitiva de Vox tras romper con el núcleo fundador
  6. La jefa de prensa de Fiscalía se alarmó porque se extendía 'la sombra de sospecha' de que el fiscal general quería 'tender una trampa a la pareja de Ayuso
  7. Ábalos se defiende tras su procesamiento: insiste ante el Supremo en revisar los 'folios' que usó en Transportes y señala a Correos
  8. Un interrogatorio histórico al fiscal general: la frenética noche en la que quiso ganar el relato a Miguel Ángel Rodríguez

El Parlament crea un consejo asesor para que organice el milenario del parlamentarismo catalán en 2027

El Parlament crea un consejo asesor para que organice el milenario del parlamentarismo catalán en 2027

El Rey pide en Chengdú avanzar en la resolución de las trabas que afrontan las empresas españolas en China

El Rey pide en Chengdú avanzar en la resolución de las trabas que afrontan las empresas españolas en China

Feijóo elige a Pérez Llorca para sustituir a Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana

Feijóo elige a Pérez Llorca para sustituir a Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana

Catalunya diseña su red ferroviaria: tres nuevas estaciones AVE, empresa pública de trenes y dos grandes ejes que reordenan el mapa

Catalunya diseña su red ferroviaria: tres nuevas estaciones AVE, empresa pública de trenes y dos grandes ejes que reordenan el mapa

Las protestas seguirán a Mazón hasta Madrid cuando declare en la comisión de la dana en el Congreso

Las protestas seguirán a Mazón hasta Madrid cuando declare en la comisión de la dana en el Congreso

Manel Vila, el impulsor del primer 'Districte 11' que coordinará el milenario del Parlament

Manel Vila, el impulsor del primer 'Districte 11' que coordinará el milenario del Parlament

El decano de los Abogados de Madrid revela que la fiscal provincial se sentía "como un sándwich" por la presión por el caso González Amador

El decano de los Abogados de Madrid revela que la fiscal provincial se sentía "como un sándwich" por la presión por el caso González Amador

Inversiones, más rutas aéreas y nuevas delegaciones: las claves del plan de Catalunya en Asia

Inversiones, más rutas aéreas y nuevas delegaciones: las claves del plan de Catalunya en Asia