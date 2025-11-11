Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis en la Generalitat Valenciana

Tellado avanza que Feijóo anunciará "muy rápido" quién será el sucesor de Mazón

El secretario general del PP asegura que el partido "tiene sus tiempos" y que el líder de la formación tomará una decisión "dentro de los plazos que existen para hacerlo"

Miguel Tellado.

Miguel Tellado. / EFE

EFE

Madrid
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este martes que el sucesor del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, será anunciado próximamente por Alberto Núñez Feijóo.

"A mí me consta que la propuesta se va a dar a conocer muy rápido", ha apuntado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Pese a las numerosas preguntas de a prensa sobre quién será el sustituto de Mazón, que dimitió la semana pasada por su gestión de la dana, Tellado se ha limitado a decir que el PP "tiene sus tiempos" y que Feijóo tomará la decisión rápido, "dentro de los plazos que existen para hacerlo".

"Feijóo ha consultado con los compañeros de Valencia y yo creo que tomará su decisión en el ámbito de sus competencias y creo que se hará rápido", ha agregado.

Aunque el PP y Vox mantienen contactos para poder investir a un nuevo president de la Generalitat, todavía no se han iniciado negociaciones y aún no hay un candidato oficial por parte de los populares.

La persona que más suena para el cargo es el portavoz del PP en Les Corts Valencianes y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, quien el lunes dijo que no puede negar que su nombre está sobre la mesa por los cargos que ocupa, pero que "nadie" le ha propuesto ser candidato.

Tellado avanza que Feijóo anunciará "muy rápido" quién será el sucesor de Mazón

