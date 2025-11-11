Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prosperidad compartida

Illa comparte su modelo territorial en Palma en un desayuno informativo de 'Diario de Mallorca'

El presidente de la Generalitat estará el 14 de noviembre, a las 9.30 horas, en el Hotel Valparaíso, en un acto en el que participará la presidenta del Congreso, Francina Armengol

Illa comparte su modelo territorial en Palma de Mallorca en un desayuno informativo de Prensa Ibérica

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, participa este viernes 14 de noviembre en un desayuno informativo en Palma de Mallorca para compartir su modelo territorial. El foro se enmarca dentro de la gira que Illa está realizando por las distintas comunidades autónomas, bajo el título 'Prosperidad compartida', con la colaboración de los diarios regionales del grupo y de la propia Generalitat.

El encuentro se celebrará a partir de las 9.30 horas en el Hotel Valparaíso (Sala Mallorca) de Palma y consistirá en una intervención inicial del presidente catalán y un diálogo posterior con la directora de 'Diario de Mallorca', Marisa Goñi, seguido de las preguntas del público. Al comienzo del acto, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, llevará a cabo una presentación del desayuno, que podrá seguirse en directo vía streaming. En los últimos meses, Illa ya ha compartido su modelo territorial en Vitoria, València, Vigo, Zaragoza y Pamplona.

Financiación, vivienda y catalán

El acto servirá para abordar los intereses que ambas autonomías comparten, como la siempre espinosa cuestión de la financiación autonómica, que vuelve a estar de actualidad. El presidente de la Generalitat ha defendido en todas sus intervenciones que el modelo "singular" que defiende Catalunya está alejado de la "confrontación territorial" y es exportable al resto de territorios que lo deseen porque España necesita reformar el sistema de financiación que está caducado, pero respetando siempre la "solidaridad" entre las autonomías.

Las políticas de vivienda son una de las grandes prioridades de la Generalitat y el president también ha desgranado sus principales medida durante esta gira territorial. Y en el caso de aquellas comunidades que tienen una lengua cooficial, como Galicia, Euskadi y la Comunitat Valenciana, Illa ha enfatizado en sus intervenciones la defensa de la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
  2. La jueza envía a juicio al teniente general de la Guardia Civil Vázquez Jarava y al empresario canario del 'caso Cuarteles
  3. Al marginar a sabiendas al Ministerio de Hacienda el Supremo asume condenar al fiscal general del Estado como 'falso culpable
  4. Qué pasa si Susana Polo, ponente de la sentencia del fiscal general del Estado, se decanta por su absolución
  5. Abascal apuesta por la lepenización definitiva de Vox tras romper con el núcleo fundador
  6. La jefa de prensa de Fiscalía se alarmó porque se extendía 'la sombra de sospecha' de que el fiscal general quería 'tender una trampa a la pareja de Ayuso
  7. Un interrogatorio histórico al fiscal general: la frenética noche en la que quiso ganar el relato a Miguel Ángel Rodríguez
  8. Ábalos se defiende tras su procesamiento: insiste ante el Supremo en revisar los 'folios' que usó en Transportes y señala a Correos

Aena licitará "en los próximos días" el Plan director del aeropuerto de Barcelona que arrancará la ampliación

Aena licitará "en los próximos días" el Plan director del aeropuerto de Barcelona que arrancará la ampliación

El juez Peinado traslada el interrogatorio de la actual secretaria de Presidencia al próximo domingo

El juez Peinado traslada el interrogatorio de la actual secretaria de Presidencia al próximo domingo

Un periodista asegura que vio el mail de la defensa de González Amador horas antes de que lo tuviera el fiscal general

Un periodista asegura que vio el mail de la defensa de González Amador horas antes de que lo tuviera el fiscal general

DIRECTO | Mazón comparece en la comisión de la dana de las Corts valencianas

DIRECTO | Mazón comparece en la comisión de la dana de las Corts valencianas

El proyecto 'La base y la cruz' gana el concurso para resignificar Cuelgamuros con un presupuesto de 26 millones

El proyecto 'La base y la cruz' gana el concurso para resignificar Cuelgamuros con un presupuesto de 26 millones

Los Comuns cargan contra Sàmper por la falta de sanciones por incumplir la regulación de alquileres: "Pediremos una prueba de vida"

Los Comuns cargan contra Sàmper por la falta de sanciones por incumplir la regulación de alquileres: "Pediremos una prueba de vida"

Los grupos de trabajo bilaterales sobre inversión del Estado en Catalunya no se han reunido en todo el año

Los grupos de trabajo bilaterales sobre inversión del Estado en Catalunya no se han reunido en todo el año

El Govern da por hecho que tendrá presupuestos en 2026 gracias a la financiación singular

El Govern da por hecho que tendrá presupuestos en 2026 gracias a la financiación singular