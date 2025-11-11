Prosperidad compartida
Illa comparte su modelo territorial en Palma en un desayuno informativo de 'Diario de Mallorca'
El presidente de la Generalitat estará el 14 de noviembre, a las 9.30 horas, en el Hotel Valparaíso, en un acto en el que participará la presidenta del Congreso, Francina Armengol
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, participa este viernes 14 de noviembre en un desayuno informativo en Palma de Mallorca para compartir su modelo territorial. El foro se enmarca dentro de la gira que Illa está realizando por las distintas comunidades autónomas, bajo el título 'Prosperidad compartida', con la colaboración de los diarios regionales del grupo y de la propia Generalitat.
El encuentro se celebrará a partir de las 9.30 horas en el Hotel Valparaíso (Sala Mallorca) de Palma y consistirá en una intervención inicial del presidente catalán y un diálogo posterior con la directora de 'Diario de Mallorca', Marisa Goñi, seguido de las preguntas del público. Al comienzo del acto, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, llevará a cabo una presentación del desayuno, que podrá seguirse en directo vía streaming. En los últimos meses, Illa ya ha compartido su modelo territorial en Vitoria, València, Vigo, Zaragoza y Pamplona.
Financiación, vivienda y catalán
El acto servirá para abordar los intereses que ambas autonomías comparten, como la siempre espinosa cuestión de la financiación autonómica, que vuelve a estar de actualidad. El presidente de la Generalitat ha defendido en todas sus intervenciones que el modelo "singular" que defiende Catalunya está alejado de la "confrontación territorial" y es exportable al resto de territorios que lo deseen porque España necesita reformar el sistema de financiación que está caducado, pero respetando siempre la "solidaridad" entre las autonomías.
Las políticas de vivienda son una de las grandes prioridades de la Generalitat y el president también ha desgranado sus principales medida durante esta gira territorial. Y en el caso de aquellas comunidades que tienen una lengua cooficial, como Galicia, Euskadi y la Comunitat Valenciana, Illa ha enfatizado en sus intervenciones la defensa de la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea.
