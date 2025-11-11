El Parlament crea un consejo asesor para que organice el milenario del parlamentarismo catalán en 2027

El presidente del Parlament, Josep Rull, anunció a finales de agosto que la Cámara conmemoraría en 2027 el milenario del parlamentarismo catalán, que tiene su origen en las asambleas de Paz y Tregua de Dios, unas reuniones organizadas por la Iglesia y los campesinos en respuesta a la violencia de los nobles feudales. Este martes, dos meses y medio después, la Mesa ha aprobado los primeros pasos para organizar una efeméride que se prolongará durante todo un año y que tendrá presencia en todo el territorio catalán, según fuentes parlamentarias.

El órgano rector ha acordado crear un Consejo Asesor que coordinará la agenda de actos y contenidos del milenario, y que estará formado por entidades y personalidades de prestigio vinculadas al ámbito institucional, académico y cultural. Su composición se dará a conocer en febrero, en un acto público en el que se presentará también la hoja de ruta de la conmemoración, así como el presupuesto destinado a ello.

Asimismo, la Mesa ha designado como comisionado del milenario a Manel Vila Mutlló, exfuncionario del Ayuntamiento de Barcelona, responsable de la cooperación y ayuda humanitaria y actual gerente del 'Districte 11'. Vila ya dirigió la primera versión de este programa en 1995, durante la alcaldía de Pasqual Maragall, cuando se creó para coordinar la reconstrucción de Sarajevo tras la guerra de los Balcanes. Treinta años después, el 'Districte 11' ha sido reactivado por el alcalde Jaume Collboni para reforzar la cooperación internacional y canalizar la ayuda humanitaria hacia Palestina. Vila, consideran desde el Parlament, tiene un perfil perfecto para liderar el asesoramiento a la Mesa en este asunto, algo que hará, de acuerdo a fuentes parlamentarias, sin retribución, con compensación únicamente de las dietas.

Las asambleas de Paz y Tregua de Dios

La celebración tomará como modelo el milenario de Montserrat, desarrollado a lo largo de 2025, y evocará la primera asamblea de Paz y Tregua de Dios, un movimiento impulsado por el fundador del monasterio, abad Oliba, cuya primera reunión se celebró en el año 1027 en la Catalunya Nord. Aquella asamblea, junto con la Corte Condal de Barcelona, está considerada por los historiadores como el embrión del parlamentarismo catalán. El objetivo, según fuentes del entorno de la Mesa, es reivindicar que Catalunya cuenta con uno de los parlamentos más antiguos del mundo, un mensaje que el presidente de la Cámara ha repetido en diversas ocasiones durante la legislatura.

En paralelo, y en el marco de los actos previstos para 2027, el Parlament también quiere poner en valor el discurso del músico Pau Casals ante Naciones Unidas en 1971, cuando recibió la Medalla de la Paz. Aquel discurso, pronunciado en plena dictadura franquista, incluyó su célebre reivindicación de que Catalunya es "la nación más grande del mundo". Con este gesto, la Cámara pretende subrayar no solo la "recuperación de una parte de la historia", sino también la voluntad de "proyectarse con firmeza hacia el futuro".

Contexto internacional

El contexto internacional del milenario, remarcan desde el Parlament, también invita a la reflexión: las asambleas de Paz y Tregua de Dios nacieron para frenar la violencia y la inhumanidad de la guerra y asegurar un período de paz entre guerras, un llamamiento que consideran "más vigente que nunca" en un momento en que los conflictos armados en distintos puntos del planeta vuelven a poner de manifiesto la crueldad humana en los conflictos armados.