Manel Vila, el veterano impulsor de la paz y la cooperación desde Barcelona que dirigirá el milenario del Parlament

El Parlament ha confiado a Manel Vila Mutlló (Barcelona, 1956) la organización del milenario del parlamentarismo catalán, una conmemoración que se celebrará en 2027 y que reivindicará los orígenes del sistema representativo en Catalunya, que se sitúa en las primeras asambleas de Paz y Tregua de Dios en el siglo XI. Vila, funcionario veterano con más de tres décadas de experiencia en la administración pública y una reconocida trayectoria en la promoción de la paz y la cooperación internacional, ejercerá como comisionado del milenario, un encargo que no tendrá retribución económica, más allá de las dietas correspondientes, según el acuerdo de la Mesa que han detallado fuentes del Parlament.

Vila ha desarrollado buena parte de su carrera en el Ayuntamiento de Barcelona, donde trabajó entre 1980 y 2015 en distintos ámbitos: fue director del Servei de Joventut, director de Serveis Educatius y gerente del Districte de Nou Barris. Bajo la alcaldía de Pasqual Maragall, fue enviado a Sarajevo durante el asedio de la capital bosnia (1992-1995) para coordinar la cooperación municipal en plena guerra de los Balcanes.

De aquella experiencia nació el 'Districte 11', una iniciativa pionera que convirtió a Barcelona en referente internacional de solidaridad urbana y que fue el encargado de pilotar. Su trayectoria le valió, años más tarde, el reconocimiento de ciudadano de honor de la ciudad de Sarajevo, un título honorífico que simboliza su compromiso con las causas humanitarias y con la diplomacia de las ciudades. Este año, el alcalde Jaume Collboni ha reactivado este undécimo distrito para reforzar la cooperación internacional y canalizar la ayuda humanitaria hacia Palestina. También ha vuelto a confiar en Vila como presidente del comité asesor del distrito por su papel clave en la primera edición.

De Sarajevo al Govern

Nombrado por primera vez gerente del 'Districte 11' Sarajevo en 1995, Vila continuó impulsando proyectos de ayuda y reconstrucción en ciudades castigadas por los conflictos, como Gaza, Medellín, Argel, Tinduf, Maputo, San Salvador o Beirut. Posteriormente, dirigió el Área Metropolitana de Barcelona en materia de cooperación y, entre 2016 y 2022, fue director general de Cooperació Internacional en la Conselleria d’Exteriors de la Generalitat, entre 2018 y 2021. Desde ese cargo, contribuyó a articular la acción exterior catalana en el ámbito humanitario y a consolidar programas de paz y desarrollo.

Vinculado desde joven a los movimientos por los derechos humanos, Vila fue objetor de conciencia al servicio militar y participó en los grupos pacifistas del Casal de la Pau y del Grup d’Objectors de Consciència de Barcelona. También ha promovido programas de acogida de defensores de derechos humanos y fue uno de los impulsores de la iniciativa Ciutats Defensores dels Drets Humans.

En el terreno internacional, fue impulsor de la Taula per la Pau a Colòmbia y acompañó los procesos de los Acuerdos de Paz en ese país. En 2016 participó también en iniciativas de cooperación con México. Toda una vida dedica al servicio de la cooperación internacional y la promoción de la paz que el Parlament ha querido poner en valor nombrándolo comisionado de un milenario que contará también con un Consejo Asesor que coordinará la agenda de actos y contenidos del milenario, y que estará formado por entidades y personalidades de prestigio vinculadas al ámbito institucional, académico y cultural. Todo ello se dará a conocer de forma oficial en un acto en febrero de 2026.