Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: "Es lo de siempre, por lo de la foto”

El presidente de la Generalitat Carlos Mazón se justificó sobre las continuas llamadas que recibía el 29 de octubre de 2024 ante la periodista Maribel Vilaplana con el comentario: "Es lo de siempre, por lo de la foto”, según la declaración de la también consultora de comunicación cuya transcripción se ha notificado hoy a las partes. Todas las declaraciones de los testigos o personas investigadas se graban pero no se notifican, para evitar que se filtren a los medios de comunicación. Únicamente se facilita una transcripción a las partes personadas, que pueden consultar los vídeos de las declaraciones en el juzgado de Catarroja, si tienen dudas sobre algún fragmento o detalle, pero sin poder grabarse el archivo de imagen y video.

Un evento en el que "decidió no estar"

Vilaplana no recordaba en qué momento exacto Mazón le profirió esa frase pero aseguró que ella lo interpretó que era por algún evento en que querían que él estuviera y decidió no estar. Un comentario que la periodista aseguraba recordar porque se produjo un debate o rifirrafe posterior entre ambos, en el que ella aseguró que le dijo a Mazón: “Os habéis vuelto influencers, tenéis una obsesión por los tik toks, y por Instagram”. Explicó, a preguntas de la jueza, que entendió que "querían que estuviera en algún sitio y él no quería ir o cree que no tenía que ir", a lo que ella le recriminó la "manía que tenían de publicarlo todo, con ese afán de protagonismo, que no sabía hasta que punto eso era bueno", lo que abrió un debate entre ambos que "duró muy poco porque [Mazón] volvió a levantarse".

Intensidad de llamadas a partir de las 17.30 horas

La transcripción de la declaración de Maribel Vilaplana también confirma que la intensidad de las llamadas que recibió el presidente de la Generalitat Carlos Mazón el 29-O "comienza cuando ya habían acabado de comer y estaban hablado de sus discursos". Vilaplana asegura que le explicó a Mazón "cómo ordenar un discurso porque la conversación derivaba a eso, de manera altruista". "Sería sobre las 17 horas y 17.15, que él se ausenta de forma más continuada, se va ausentando y vuelve, porque el volumen de llamadas incrementa".

"Desfase horario con la versión de la Generalitat"

La hora asegura que había podido acotarla para su declaración porque "con el tiempo, revisando el WhatsApp" se dió cuenta de que "hay un desfase horario con la versión de la Generalitat". Y que luego vio que cuando mandó el mensaje a su exmarido, para una gestión familiar "no eran las 16.15 sino las 17.15 horas". Y añade que "es justo a esa hora cuando Mazón empezó a recibir muchas más llamadas". Y asegura que aprovecha ese momento "porque él [Mazón] está ocupado para mandar el mensaje" a su exmarido. Que lo envía, asegura, "a las 17.36 horas". Y en ese momento Mazón está atendiendo llamadas. Y asegura, según la transcripción, que "en ningún caso cogí el teléfono delante de él". Únicamente atendió al teléfono cuando el jefe del Consell se levantaba para hablar por teléfono.

"Mazón estaba con el móvil constantemente"

De hecho, la periodista declaró que "Mazón estaba con el móvil constantemente". Un hecho que la consultora de comunicación destacó en su declaración porque, aseguró, cuando trabaja con alguien, lo primero que hace, "como una muestra de respeto" que intenta enseñar a la gente, "siempre silencio y guardo el teléfono, pero él no lo hizo, él tenía el móvil en la mesa". Y recuerda que, "sobre todo whatsappeaba, o escribía mensajes". Al igual que llamadas "porque él estuvo un rato en el que no se sentaba" a su lado, le dijo “discúlpame” y trasteaba con el móvil. "Volvía, escribía, llamaba". Vilaplana aseguró que su percepción es que Mazón "hablaba poco y le hacia gestos de que acudía enseguida". Cuando finalizaba la llamada volvía y "continuaban con absoluta normalidad".

El trayecto al aparcamiento desvelado por Levante-EMV

Respecto al aparcamiento subterráneo de la Glorieta, donde Vilaplana aparcó su coche, y donde ambos volvieron andando tras la la sobremesa de cuatro horas en El Ventorro (detalle que reveló en exclusiva Levante-EMV), la periodista aseguró que no pudo aportar el tique (que la jueza de la dana ha pedido a la empresa que gestiona el estacionamiento) pero sí conservaba el asiento contable en su banco del abono del aparcamiento, ya que lo hizo con tarjeta.

Vilaplana explicó sobre este detalle no saber "a qué hora terminaron exactamente" porque ella "no tenía nada de prisa". "Más o menos sobre las 18.45 horas hubo un momento en el que él dijo: 'Si te parece, lo dejamos estar'", aunque "todavía alargaron más" entre que recogieron, salieron y todavía "charlaron un poco. "Ahí es donde viene la confusión del parking dichoso", ya que Vilaplana recordaba "salir del restaurante y seguir charlando" porque, como ya publicó Levante-EMV, ella quería que Mazón "asistiera a un partido de futbol porque [Vilaplana] trabaja para el Levante UD". "Era un punto que él pudiera asistir a un partido del Levante UD y no fuera al Valencia CF" por lo que le pidió que "se comprometiera a ir a un derby contra el Elche CF. La conversación al acabar era sobre si iría o no al partido". Y continuó: "Fue todo con total normalidad, por eso me cuesta retener información". En ese trayecto, que Mazón omitió en sus entrevistas concedidas el 9 de octubre, el jefe del Consell "también estaba con el teléfono. Si atendía, yo me desplazaba".

"Tenía miedo de los medios"

A preguntas de una abogada de la acusación particular, Maribel Vilaplana asegura que "no se pronunció antes sobre lo ocurrido porque tenía miedo de los medios. Sé que fui muy cobarde, y lo lamento. Me vi sobreexpuesta".

La jueza rechaza investigarla por falso testimonio

En otro auto notificado a las partes la magistrada Nuria Ruiz Tobarra rechaza abrir una pieza separada para investigar por falso testimonio a la periodista Maribel Vilaplana, como pedía el abogado de la acusación particular que logró su declaración en la causa, porque esta decisión judicial no se puede adoptar hasta que existe una sentencia o auto de archivo de la causa. La magistrada refuerza su postura con jurisprudencia del Tribunal Supremo. "Para reprochar penalmente la falsedad del testimonio y estimar realizado este elemento esencial del tipo delictivo, es necesario contar con el dato previo de una verdad procesalmente establecida lo que sólo podrá hacerse en sentencia o en auto de sobreseimiento firme". Por tanto, añade la jueza de la dana, "no procede la apertura de pieza sobre falso testimonio, ni libramiento de testimonio por presunto delito de falso testimonio". Una decisión que no frena "la libertad de las partes de argumentar y valorar sobre el contenido, veracidad y credibilidad del testimonio de la señora Vilaplana y de cualquier otro prestado por un testigo en el presente procedimiento".