En las cortes valencianas
DIRECTO | Mazón: "Mi persona sigue siendo la gran excusa política de las causas de la tragedia"
El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana da explicaciones sobre su agenda el 29 de octubre de 2024 y su papel en la gestión de la dana
D.A San José | M. L. Belarte | J.L.García Nieves | M. Vázquez
Carlos Mazón, expresident de la Generalitat Valenciana, declara esta tarde en las Cortes Valencianas por su gestión de la dana el 29 de octubre de 2024. Durante su comparecencia, el ya expresident ha señalado que él y su Consell ya han asumido las "responsabilidades políticas", y ha asegurado que su futuro político ha sido "siempre irrelevante" y una "excusa" para centrar las críticas del Gobierno de España. Mazón también ha recordado que los técnicos de Emergencias contaban con más de 30 años de experiencia y ha rechazado que la gestión de la catástrofe dependiera de las llamadas que hiciera desde un restaurante.
Tres horas antes de su comparecencia en la comisión de investigación, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto al secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca como relevo de Mazón.
En la declaración del ya exjefe del Consell de esta tarde no podrán estar presentes las víctimas debido a que Presidencia de la Generalitat ha copado todas las invitaciones y, por tanto, no ha dejado sitio para ellas. Un poco antes de las 15:30 horas, media hora antes de que se iniciase la comparecencia de Mazón en la comisión, varias decenas de personas se han concentrado ante la puerta principal del Parlamento valenciano con cuatro pancartas, en las que abogan por la reconstrucción social y por levantar la voz por quien no puede, y llaman "asesino" y "criminal" al president en funciones.
