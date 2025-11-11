Leire Díez, en la grabación del fiscal Stampa: "Soy la persona que ha puesto el PSOE"

La grabación aportada por el exfiscal de anticorrupción Ignacio Stampa al juez magistrado Arturo Zamarriego, que investiga el caso Leire Díez, evidencia que la exmilitante socialista se presentó como "la persona que ha puesto el PSOE a ver que había detrás de todo esto", según consta en la grabación, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en la que Díez explica que el encuentro "es confidencial, es una reunión que se queda aquí".

Pero el fiscal no se muestra de acuerdo con la respuesta, por lo que Díez, completa: "Yo veía irregularidades en informes policiales e irregularidades de algunos miembros de la Fiscalía Anticorrupción, cosas que no me encajaban".

Al inicio de la grabación, realizada el pasado 7 de mayo, cuando tuvo lugar la reunión, se puede escuchar cómo el fiscal Stampa indaga con el intermediario, que es el empresario Luis del Rivero, de quién parte la iniciativa de la reunión. "A ver, ¿qué le puede interesar…? Vamos a ver, llevo toda la semana preguntándome…eh…quién auspicia esta reunión, quién quiere esta reunión".

Aunque la grabación es confusa, se escucha al empresario señalar "yo creo que son los Santos Cerdán, o sea…" lo que es interrumpido por el fiscal, que insiste. "Bueno, Santos Cerdán viene, ¿no? ¿Pero, quién le dice a Santos Cerdán que venga?".

Lucía Feijoo Viera

Los fontaneros del partido

En los audios a los que ha tenido acceso esta redacción no se escucha la respuesta del empresario, pero el fiscal Stampa añade: "Pero, son los fontaneros del partido. Entonces, claro, a mí me gustaría saber por qué se produce esta reunión, aparte de para qué, ¿no? Para qué ya lo iré deduciendo, pero, por qué, por qué ahora, quién sabe esto, a mí me da igual qué pinta Dolset". Alude de este modo al empresario investigado Javier Pérez Dolset, que también participa en la trama que presuntamente trataba d extorsionar a fiscales y Guardia Civiles junto a Leire Díaz.

Por otra parte, el periodista Pere Rusiñol, que está imputado en el caso Leire, ha negado este martes por la mañana haber colaborado con la excargo del PSOE para atacar al fiscal José Grinda. En su comparecencia, el informador ha rechazado que hubiera trasladado al funcionario público el anuncio de un soborno en un documento. Este ha asegurado que leyó el escrito, pero que lo hizo en calidad de periodista, pues había entendido que fiscal Grinda pedía ayuda para atacar a su superior Alejandro Luzón.

Sin embargo, este funcionario de anticorrupción informó a su superior de que el periodista, a quien consideraba hasta ese momento "amigo", le había hecho entrega el pasado 27 de febrero en una terraza de Madrid de un documento en el que se le ofrecía un destino en el extranjero, y neutralizar una demanda en su contra, a cambio del archivo de diferentes causas de corrupción, como por ejemplo la del 3% catalán, y de información contra su jefe.